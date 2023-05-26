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Россия убеждала, что командующий ВСУ серьезно ранен. Оказалось, это не так

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Россия убеждала, что командующий ВСУ серьезно ранен. Оказалось, это не так
Россия убеждала, что командующий ВСУ серьезно ранен. Оказалось, это не так Фото: Ekrānšāviņš

Украинский военнослужащий и блогер Анатолий Штефан опубликовал видео с главнокомандующим украинской армией генералом Валерием Залужным, разоблачив тем самым утверждения российской пропаганды о том, что он серьезно ранен.

Стефан утверждает, что видео было снято 25 мая.

"В мае мы следили за фантастическими историями российской пропаганды и теориями заговора от так называемых экспертов. Сегодня я хочу открыть вам страшную тайну о главнокомандующем украинской армией", - говорит Штефан в видео, после чего в кадре появляется улыбающийся Залужный.

24 мая российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Залужный в результате ракетного обстрела получил тяжелую травму головы. "Источник" агентства утверждал, что Залужный перенес трепанацию черепа и больше не сможет выполнять свои обязанности.

Украинские официальные лица также отрицали, что Залужный ранее получил какие-либо травмы.

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