Россия убеждала, что командующий ВСУ серьезно ранен. Оказалось, это не так

Украинский военнослужащий и блогер Анатолий Штефан опубликовал видео с главнокомандующим украинской армией генералом Валерием Залужным, разоблачив тем самым утверждения российской пропаганды о том, что он серьезно ранен.
Стефан утверждает, что видео было снято 25 мая.
"В мае мы следили за фантастическими историями российской пропаганды и теориями заговора от так называемых экспертов. Сегодня я хочу открыть вам страшную тайну о главнокомандующем украинской армией", - говорит Штефан в видео, после чего в кадре появляется улыбающийся Залужный.
24 мая российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Залужный в результате ракетного обстрела получил тяжелую травму головы. "Источник" агентства утверждал, что Залужный перенес трепанацию черепа и больше не сможет выполнять свои обязанности.
Украинские официальные лица также отрицали, что Залужный ранее получил какие-либо травмы.
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