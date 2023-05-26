Россия убеждала, что командующий ВСУ серьезно ранен. Оказалось, это не так

"В мае мы следили за фантастическими историями российской пропаганды и теориями заговора от так называемых экспертов. Сегодня я хочу открыть вам страшную тайну о главнокомандующем украинской армией", - говорит Штефан в видео, после чего в кадре появляется улыбающийся Залужный.