Медведев заявил, что война в Украине на десятилетия, и пригрозил ядерным ударом

Ранее он несколько раз хвастался, что российская армия самая сильная в мире, и выражал уверенность, что Украина будет завоевана примерно за три дня. Теперь же он заявил, что заявил, что война в Украине "очень надолго" и снова пригрозил "превентивным ядерным ударом".

"Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве", - заявил Медведев, который в последнее время регулярно делает сомнительные и даже абсурдные заявления.

Медведев добавил - если Украина получит ядерное оружие, то России придется первой нанести удар.

"Тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", - уверен он.