Медведев заявил, что война в Украине на десятилетия, и пригрозил ядерным ударом

Война в Украине затянется на десятилетия и будет продолжаться до тех пор, пока в Украине существует "нацистская власть", заявил бывший президент России, а ныне замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее он несколько раз хвастался, что российская армия самая сильная в мире, и выражал уверенность, что Украина будет завоевана примерно за три дня. Теперь же он заявил, что заявил, что война в Украине "очень надолго" и снова пригрозил "превентивным ядерным ударом".
"Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве", - заявил Медведев, который в последнее время регулярно делает сомнительные и даже абсурдные заявления.
Медведев добавил - если Украина получит ядерное оружие, то России придется первой нанести удар.
"Тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", - уверен он.
Кроме того, в четверг, 25 мая, в своем Telegram-канале Медведев предсказал три варианта будущего Украины после войны. Ни в одном из этих вариантов Медведева Украина не продолжает существовать как независимая страна, сообщает российское издание The Moscow Times.
В первом варианте к Европейскому союзу (ЕС) присоединятся западные области Украины. Будет и некая "крохотная украинская территория", которая захочет вернуть утраченные территории и вступить в ЕС и НАТО. Это неизбежно приведет к возобновлению боевых действий.
Во втором варианте нынешняя Украина исчезнет после того, как ее разделят Россия и несколько стран ЕС. Затем ЕС назначит правительство новой Украины.
В третьем варианте западные области Украины присоединяются к странам ЕС, а центральные и восточные области становятся частью России.
Медведев подчеркнул, что Россию устроит только третий вариант.
Следует заметить, что страны Запада не собираются прекращать поддержку Украины.
Недавно канцлер Германии еще раз заявил, что мир в Украине возможен только при условии вывода российских войск с территории Украины.
Шольц сказал, что Путин должен понимать, что война не может закончиться "холодным миром", например, "превращением нынешней линии фронта в новую границу между Россией и Украиной".
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