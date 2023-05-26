Видео ⟩ На стоянке магазина Depo загорелась машина

Охранники и прохожие спасли от пожара несколько автомобилей на стоянке магазина Depo, на улице Краста, сообщает программа Degpunktā.
Nissan Qashqai светлого цвета задымился на парковке Depo примерно в 19:30, пока владелец делал покупки в магазине. Прохожие быстро отреагировали, а сотрудники торгового центра знали, что делать, говорит очевидец.
Прежде чем люди приступили к тушению пожара, была вызвана пожарная команда. Вероятно, произошло короткое замыкание.
Учитывая, что время работы магазина подходило к концу, машины стояли на стоянке не плотно, а другие автомобили находились в нескольких метрах от горящего Nissan.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!