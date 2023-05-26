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Видео ⟩ На стоянке магазина Depo загорелась машина

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Горящий автомобиль. Иллюстративное фото
Горящий автомобиль. Иллюстративное фото Фото: Henry Hazboun/Shutterstock

Охранники и прохожие спасли от пожара несколько автомобилей на стоянке магазина Depo, на улице Краста, сообщает программа Degpunktā.

Nissan Qashqai светлого цвета задымился на парковке Depo примерно в 19:30, пока владелец делал покупки в магазине. Прохожие быстро отреагировали, а сотрудники торгового центра знали, что делать, говорит очевидец.

Прежде чем люди приступили к тушению пожара, была вызвана пожарная команда. Вероятно, произошло короткое замыкание.

Учитывая, что время работы магазина подходило к концу, машины стояли на стоянке не плотно, а другие автомобили находились в нескольких метрах от горящего Nissan.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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