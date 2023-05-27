Видео ⟩ Водят как гонщики. Почему фуры и автобусы настолько самоуверенны на Таллинском шоссе

В программу было отправлено несколько видео того, как ездят автобусы и грузовики по Таллиннскому шоссе. Например, на одном видео видно, как автобус хочет обогнать автомобиль, который уже едет со скоростью, превышающей 90 км/ч.

При этом перед машиной столько машин, что на самом деле нет смысла обгонять ее. Автобус героически проезжает мимо, едет, как можно быстрее, перед автомобилем, тяжелые грузовики едут навстречу, обогонять некуда. Дистанция мала. Однако, прижимая всех едущих в сторону, автобус объезжает других участников движения.

Фоторадары также не помогают менять поведение безрассудных водителей. Как только полиция исчезает, начинается бардак на дороге, говорит водитель передачи Паул Тимротс, призывая обеспечить нормальные зарплаты полицейским и полиции вернуться на дороги.

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