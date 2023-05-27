Кулеба: представитель Китая Ли Хуэй не предлагал признать оккупацию украинских территорий

Дипломаты в Варшаве, Берлине, Париже и Брюсселе не подтверждают, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал отдать России оккупированные территории, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Реагируя на публикацию в газете Wall Street Journal о том, что спецпредставитель Китая в европейских столицах якобы призвал немедленно согласиться на перемирие с остановкой боевых действий по нынешней линии фронта и закрепить за Россией оккупированные регионы, Кулеба связался с партнерами, но не получил подтверждение этой информации.
Об этом глава МИД Украины заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.
"Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории Украины, на которых сейчас находится РФ", – сказал министр.
Ранее издание Wall Street Journal утверждало, что спецпредставитель китайского правительства Ли Хуэй в ходе турне по столицам стран ЕС призывал союзников США в Европе требовать немедленного прекращения огня в Украине, оставив России территории, которые она оккупировала.
По данным источников издания, Китай призвал Россию и Украину к прекращению огня и фиксации границ в соответствии со сложившейся ситуацией.
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