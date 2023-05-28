Фото ⟩ Авария в Таллине: погибла женщина, едущая в машине с латвийскими номерами

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны Эстонии, в 9:40 в Центр тревоги поступил вызов на улицу Пальяссааре, где во врезавшемся в столб автомобилем была погибшая женщина. На фотографиях с места происшествия видно, что у автомобиля латвийский регистрационный номер.