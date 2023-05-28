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Фото ⟩ Авария в Таллине: погибла женщина, едущая в машине с латвийскими номерами

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Eero Vabamägi

В воскресенье утром в Таллине произошло тяжелое ДТП, в котором погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны Эстонии, в 9:40 в Центр тревоги поступил вызов на улицу Пальяссааре, где во врезавшемся в столб автомобилем была погибшая женщина. На фотографиях с места происшествия видно, что у автомобиля латвийский регистрационный номер.

В момент аварии в машине находились еще люди, но к приезду полиции они скрылись с места происшествия.

Движение транспорта на месте происшествия полностью перекрыто, на месте аварии работает полиция.

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