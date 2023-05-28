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Фото ⟩ Кариньш призвал работодателей быть эластичными; решение о выходном может принимать только Сейм

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rus.tvnet.lv
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Сборная Латвии после победы над США
Сборная Латвии после победы над США Фото: Edijs Pālens/LETA

Комментируя высказывания спикера Сейма Эдварда Смилтенса по поводу инициативы о том, чтобы сделать понедельник, 29 мая, выходным днем в честь завоеванных латвийскими хоккеистами бронзовых медалей на чемпионате мира, премьер-министр Кришьянис Кариньш написал в Twitter, что достижение хоккеистов - действительно народный праздник, однако по поводу выходного дня принимать решения может только Сейм.

Кариньш призвал работодателей как в публичном, так и частном секторе быть эластичными и "разрешить лучшим в мире болельщикам чествовать наших героев. И нашим школьникам - чтобы экзамены завтра прошли успешно!"

Напомним, ранее Эдвард Смилтенс заявил, что идет работа над тем, чтобы сделать понедельник, 29 мая, государственным выходным днем в честь завоеванных латвийскими хоккеистами бронзовых медалей на чемпионате мира.

В своем посте в Facebook Смилтенс указал, что ведется работа над тем, чтобы понедельник в Латвии был выходным.

По этому вопросу спикер контактирует с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, Рижским замком и коллегами в Сейме.

Между тем, эксперт по конституционному праву, бывший советник Юридического бюро Сейма, нынешний представитель Ассоциации финансовой промышленности и адвокат Эдгарс Пастарс предупредил в Twitter, что если выходные, когда человек должен идти к врачу, на экзамен или на судебное заседание, перенести на субботу, то последствия внезапных решений с утра будут скорее путаницей, чем пользой.

Более того, такая идея может быть осуществима только для госуправления, отметил он.

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Напомним, Сборная Латвии завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, обыграв в Тампере в матче за третье место сборную США. Латвия одержала победу в дополнительное время с результатом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).

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