Комментируя высказывания спикера Сейма Эдварда Смилтенса по поводу инициативы о том, чтобы сделать понедельник, 29 мая, выходным днем в честь завоеванных латвийскими хоккеистами бронзовых медалей на чемпионате мира, премьер-министр Кришьянис Кариньш написал в Twitter, что достижение хоккеистов - действительно народный праздник, однако по поводу выходного дня принимать решения может только Сейм.
Фото ⟩ Кариньш призвал работодателей быть эластичными; решение о выходном может принимать только Сейм
Кариньш призвал работодателей как в публичном, так и частном секторе быть эластичными и "разрешить лучшим в мире болельщикам чествовать наших героев. И нашим школьникам - чтобы экзамены завтра прошли успешно!"
Hokejistu izcilais sniegums ir tautas svētki! Par oficiālu brīvdienu var lemt tikai Saeima, tādēļ aicinu darba devējus gan publiskā, gan privātā sektorā būt elastīgiem un ļaut vislabākajiem līdzjutējiem pasaulē sumināt mūsu varoņus. Un mūsu skolēniem - lai rīt sekmes eksāmenos!— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 28, 2023
Напомним, ранее Эдвард Смилтенс заявил, что идет работа над тем, чтобы сделать понедельник, 29 мая, государственным выходным днем в честь завоеванных латвийскими хоккеистами бронзовых медалей на чемпионате мира.
В своем посте в Facebook Смилтенс указал, что ведется работа над тем, чтобы понедельник в Латвии был выходным.
По этому вопросу спикер контактирует с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, Рижским замком и коллегами в Сейме.
Между тем, эксперт по конституционному праву, бывший советник Юридического бюро Сейма, нынешний представитель Ассоциации финансовой промышленности и адвокат Эдгарс Пастарс предупредил в Twitter, что если выходные, когда человек должен идти к врачу, на экзамен или на судебное заседание, перенести на субботу, то последствия внезапных решений с утра будут скорее путаницей, чем пользой.
Более того, такая идея может быть осуществима только для госуправления, отметил он.
Brīvdiena, kamēr kādam pie ārsta, eksāmens, tiesas sēde utt. Pārcels uz sestdienu (kad citi tāpat strādā abas dienas)? Valsts pārvaldei varbūt var, bet no tā rīt būs vairāk sajukums ar pēdējā brīža lēmumiem, nekā ieguvums. Varbūt kopā ar kolēģiem nosvinēt jēdzīgāk :) Katrs darba… https://t.co/xDvsSUcN6M— Edgars Pastars (@E_Pastars) May 28, 2023
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Напомним, Сборная Латвии завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, обыграв в Тампере в матче за третье место сборную США. Латвия одержала победу в дополнительное время с результатом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).
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