Фото ⟩ Кариньш призвал работодателей быть эластичными; решение о выходном может принимать только Сейм

Кариньш призвал работодателей как в публичном, так и частном секторе быть эластичными и "разрешить лучшим в мире болельщикам чествовать наших героев. И нашим школьникам - чтобы экзамены завтра прошли успешно!"

Hokejistu izcilais sniegums ir tautas svētki! Par oficiālu brīvdienu var lemt tikai Saeima, tādēļ aicinu darba devējus gan publiskā, gan privātā sektorā būt elastīgiem un ļaut vislabākajiem līdzjutējiem pasaulē sumināt mūsu varoņus. Un mūsu skolēniem - lai rīt sekmes eksāmenos! — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 28, 2023

Напомним, ранее Эдвард Смилтенс заявил, что идет работа над тем, чтобы сделать понедельник, 29 мая, государственным выходным днем в честь завоеванных латвийскими хоккеистами бронзовых медалей на чемпионате мира.

В своем посте в Facebook Смилтенс указал, что ведется работа над тем, чтобы понедельник в Латвии был выходным.

По этому вопросу спикер контактирует с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, Рижским замком и коллегами в Сейме.