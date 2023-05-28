Официально: 29 мая объявлено выходным днем

Школы

При этом законом также предусмотрено, что 29 мая состоятся запланированные экзамены.

Детская больница не будет отменять плановые визиты

Детская клиническая университетская больница (BKUS) будет работать в понедельник как рабочий день, плановые визиты отменяться не будут.

"Нам известно, что пациенты Детской больницы, их родители, а также врачи нашей больницы и остальной персонал больницы тщательно спланировали визиты, процедуры и услуги, поэтому с 29 мая все запланированные визиты и другие медицинские услуги будут проходить в плановом порядке", - говорится в сообщении BKUS.

Реакция

В соцсетях такое решение Сейма получило весьма неоднозначную оценку - с одной стороны, общество радо выходному дню, с другой отмечается, что такое решение в последнюю минуту создает много хаоса и может быть оценено как политический популизм.

Контекст

Как уже сообщалось, в случае необходимости закон может провозгласить и председатель Сейма. Это может произойти, например, в случае, если президент Эгил Левитс еще не вернется в Латвию из Тампере.

В качестве одной из причин, почему необходимо объявить выходной, указывается нужда дать возможность и жителям регионов встретить и поздравить в Риге сборную Латвию по хоккею.

Ранее вечером очередь Центр содержания образования (VISC) распространил сообщение, что, несмотря на прозвучавшие в публичном пространстве версии по поводу возможного выходного, запланированные централизованные экзамены состоятся, они не будут отменены или перенесены.