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Официально: 29 мая объявлено выходным днем

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Латвийские фанаты следят за матчем Латвия - США на Эспланаде
Латвийские фанаты следят за матчем Латвия - США на Эспланаде Фото: Ieva Leiniša/LETA
  • Общественный транспорт в Риге будет курсировать по расписанию рабочего дня
  • Школы работать не будут, но все запланированные экзамены состоятся

Сейм в воскресенье незадолго до полуночи решил объявить понедельник, 29 мая, праздничным днем в честь завоеванных сборной Латвии по хоккею бронзовых медалей чемпионата мира, сообщает агентство LETA.

Таким образом, в закон о праздничных, памятных и отмечаемых днях внесены изменения, чтобы понедельник был выходным днем.

В релизе к закону также сказано, что 29 мая пройдут запланированные ранее экзамены.

Решение было принято в течение нескольких минут. За принятие поправок проголосовали 52 депутата, трое воздержались. Всего на заседание зарегистрировались 56 депутатов.

Принимая во внимание ограниченное время до полуночи, в дебатах коротко принял участие только депутат Гунарс Кутрис. Политик указал, что с одной стороны теперь ни у кого не поднимется рука голосовать против этого предложения.

В то же время он призвал власть имущих подумать, как предотвратить недоразумения утром в понедельник.

Например, должна быть ясность, будут ли в понедельник с утра работать школы и детсады, чтобы родители знали, вести ли в учебные учреждения своих детей, отметил депутат.

Общественный транспорт в Риге будет курсировать по расписанию рабочего дня

Несмотря на принятое в последний момент решение объявить понедельник выходным, общественный транспорт Риги в этот день будет ходить по графику рабочего дня, сообщает Rīga satiksme в микроблоге Twitter.

Школы

При этом законом также предусмотрено, что 29 мая состоятся запланированные экзамены.

Детская больница не будет отменять плановые визиты

Детская клиническая университетская больница (BKUS) будет работать в понедельник как рабочий день, плановые визиты отменяться не будут.

"Нам известно, что пациенты Детской больницы, их родители, а также врачи нашей больницы и остальной персонал больницы тщательно спланировали визиты, процедуры и услуги, поэтому с 29 мая все запланированные визиты и другие медицинские услуги будут проходить в плановом порядке", - говорится в сообщении BKUS.

Реакция

В соцсетях такое решение Сейма получило весьма неоднозначную оценку - с одной стороны, общество радо выходному дню, с другой отмечается, что такое решение в последнюю минуту создает много хаоса и может быть оценено как политический популизм.

Контекст

Как уже сообщалось, в случае необходимости закон может провозгласить и председатель Сейма. Это может произойти, например, в случае, если президент Эгил Левитс еще не вернется в Латвию из Тампере.

В качестве одной из причин, почему необходимо объявить выходной, указывается нужда дать возможность и жителям регионов встретить и поздравить в Риге сборную Латвию по хоккею.

Ранее вечером очередь Центр содержания образования (VISC) распространил сообщение, что, несмотря на прозвучавшие в публичном пространстве версии по поводу возможного выходного, запланированные централизованные экзамены состоятся, они не будут отменены или перенесены.

"В связи с распространенной информацией и в целях уменьшения неопределенности среди учителей и школьников сообщаем, что запланированные на завтра экзамены состоятся в соответствии с расписанием", - заявили в учреждении.

Между тем, эксперт по конституционному праву, бывший советник Юридического бюро Сейма, нынешний представитель Ассоциации финансовой промышленности и адвокат Эдгар Пастарс предупредил в Twitter, что если выходные, когда человек должен идти к врачу, на экзамен или на судебное заседание, перенести на субботу, то последствия внезапных решений с утра будут скорее путаницей, чем пользой.

Более того, такая идея может быть осуществима только для госуправления, отметил он.

Галерея: Латвийские хоккейные фанаты принесли цветы к посольству США

Напомним, Сборная Латвии завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, обыграв в Тампере в матче за третье место сборную США. Латвия одержала победу в дополнительное время с результатом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).

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