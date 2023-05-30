Как усилить "сверхспособности" кожи?

Кожу вполне можно назвать органом - супергероем. Не только потому, что это один из самых крупных органов в организме человека, но и потому, что он выполняет бесчисленное множество очень важных функций: защищает внутреннюю среду организма от воздействия внешней среды, различных возбудителей, болезней, вирусов, бактерий, выделяет пот, покрывает и защищает внутренние части тела и их функции, синтезирует витамин D, позволяет чувствовать тепло, холод, осязание и различать разные текстуры.
Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, рассказывает, что нужно делать и учитывать, чтобы усилить "сверхспособности" кожи.
1. Суперсила - синтез витамина D
Одним из героических подвигов самого большого органа - кожи - является способность синтезировать витамин D под воздействием солнца, что очень важно в организме, ведь он укрепляет кости, иммунитет, многие исследования показали, что он способствует снижению риска развития рака кожи, способствует лечению псориаза и предупреждает возможность обострения атопического дерматита. "Несмотря на то, что витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнца, людям все же необходимо позаботиться о защите своей кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей. При выборе солнцезащитного крема следует обращать внимание на то, чтобы продукт защищал как от UVA, так и от UVB-лучей", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Совет: лучше всего использовать водостойкий солнцезащитный крем с SPF не менее 30, так как он блокирует до 97% вредных солнечных лучей. Весной, когда кожа еще не привыкла к солнцу, рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF 50, а затем летом переходить на солнцезащитный крем с SPF 30. Солнцезащитный крем желательно наносить за 15 минут до выхода на улицу, но, когда вы находитесь на пляже или поднимаетесь в горы, не забывайте повторно наносить продукт каждые 2-3 часа или после каждого купания. К сожалению, даже солнцезащитные кремы не могут блокировать 100% солнечных лучей. По этой причине рекомендуется дополнительно надевать широкополую шляпу, а также солнцезащитные очки, воздерживаться от принятия солнечных ванн в период с 12:00 до 16:00, когда солнечные лучи наиболее интенсивны.
2. Суперсила - барьерная функция
Верхний наружный слой кожи - эпидермис - это как бы передовая линия, которая в буквальном смысле защищает организм от нашествия различных внешних врагов (вирусов, бактерий, микробов). Лейкоциты регулярно циркулируют через кожу, как стражи иммунитета. Правда, чтобы кожа могла обеспечить эту защитную функцию, одних кремов и лосьонов будет недостаточно. Заботиться о себе нужно в самом широком смысле, включая регулярные физические нагрузки, улучшающие кровообращение во всем организме, в том числе и коже, достаточно продолжительный и качественный сон ночью (не менее 7 часов в возрасте от 18 до 60 лет), проводить время на свежем воздухе и регулярно проветривать помещения, ведь в помещении, особенно в отопительный сезон, воздух суше и кожа тоже быстрее теряет влагу. Если кожа теряет влагу, становится сухой, она уже не в состоянии в полной мере обеспечивать эту барьерную функцию. Однако на этом защитные функции кожи не заканчиваются.
Есть еще подкожный слой, который состоит из жировой ткани - он же служит естественным амортизатором. "Если, например, происходит травма, падение, этот слой подкожного жира смягчает удар, защищая и внутренний организм", - объясняет фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
3. Суперсила - потовыделение
Пот - это не только признак того, что тренировка пройдена полноценно. "Основная функция пота - охлаждать кожу, предотвращая перегревание тела", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня. В коже есть два типа потовых желез – эккриновые и апокриновые. Эккриновые железы равномерно распределены по всему телу, а апокринные железы большей частью располагаются в волосистой части головы, под мышками, в паху, однако последние не играют существенной роли в процессах терморегуляции.
Совет: при умывании после сильного потоотделения не рекомендуется использовать щелочные мыла - они удаляют верхний слой кожи, также известный как жировая мантия, и кожа остается незащищенной. Если вы регулярно занимаетесь спортом или выполняете физическую работу, требующую частого мытья, рекомендуется выбирать масла для душа или специальные моющие средства, имеющие уровень pH 5,5, которые можно купить в аптеке.
4. Суперсила - меланин, который не только определяет тон кожи
Меланин - это естественный пигмент кожи, вырабатываемый меланоцитами клетки. Чем больше меланина, тем темнее цвет кожи человека. Однако меланин может делать гораздо больше, чем просто определять тон кожи. Он защищает кожу от ультрафиолетового излучения, от солнечных ожогов, от риска развития рака кожи, преждевременного старения, уменьшения коллагена, не давая коже терять эластичность. К сожалению, когда кожа длительное время находится под прямыми солнечными лучами, меланин не в состоянии выполнять эту работу, и в этом случае солнце побеждает в поединке, вызывая ожог кожи, образование пигментных пятен, потерю эластичности и ускорение старения.
Чего желает кожа, чтобы сохранить все свои "сверхспособности"?
• Уход также и изнутри
И косметологи, и дерматологи сходятся во мнении, что вы то, что вы едите. Кожа кровоснабжается не одним кровеносным сосудом, а сосудами, идущими от близлежащих органов, поэтому, если в каких-то органах начался патогенный процесс или воспаление, кожа тоже может на это отреагировать. Выбранная вами диета очень важна для общего состояния здоровья и кожи, поэтому рекомендуется выбирать продукты, богатые антиоксидантами, в том числе листовой салат, шпинат, капусту и ягоды. Антиоксиданты борются со свободными радикалами и защищают кожу от повреждений, вызванных внешней средой. Необходимы также мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые в большом количестве содержатся в грецких орехах, лососе, семенах чиа – эти жирные кислоты способствуют укреплению защитного барьера кожи, а также пробиотики (йогурт, кефир, кисломолочные продукты) и пребиотики (богатые клетчаткой фрукты и овощи).
• Не парьтесь под горячим душем!
Бесспорно, многим нравится горячий душ, но кожа от этого не в восторге, так как под воздействием горячей воды она теряет свою естественную влажность. Поэтому рекомендуется принимать душ, температура которого не превышает 37–40 градусов. Если после душа кожа очень розовая, это признак того, что температура воды была слишком высокой для кожи.
• Выбирайте средства по уходу, подходящие для вашего типа кожи
В зависимости от того, жирная, сухая, чувствительная или комбинированная кожа, рекомендуется выбирать и ухаживающую косметику. Средства, содержащие перекись бензоила, подойдут для проблемной кожи со склонностью к акне. Для чувствительной кожи следует выбирать косметику, не содержащую отдушек, а для ухода за сухой кожей больше подходят питательные, жирные кремы.
Типы и особенности кожи:
- Сухая: поры не видны, кожа легко шелушится, шелушится, ощущение стянутости.
- Нормальная: здоровый блеск, гладкий, с закрытыми порами. Такой тип кожи наблюдается только у 10% населения.
- Жирная: расширенные поры выражены по всему лицу, кожа лица блестит даже после умывания, есть склонность к образованию акне.
- Комбинированная: расширенные поры могут наблюдаться на отдельных участках лица - на носу, подбородке, лбу.
· Бросьте курить!
Исследования показали, что кожа курильщиков менее эластична, быстрее стареет. Курение также усугубляет кожные заболевания, такие как псориаз, хронический дерматоз и алопеция.
К вредным привычкам относится также и стресс, который способствует развитию воспалительных процессов в организме, а также влияет на кожу, способствуя старению, обострению акне и экземы. Поэтому в таких случаях кожа будет благодарна, если вы будете регулярно заниматься йогой, медитировать, гулять, слушать музыку.
· Регулярное увлажнение кожи
Выберите увлажняющий крем, подходящий вашему возрасту и типу кожи, и регулярно пользуйтесь им. Увлажненная кожа стареет медленнее. Не забывайте регулярно очищать кожу пилинговыми процедурами, а также баловать себя увлажняющей маской один-два раза в неделю.
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