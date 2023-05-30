Как усилить "сверхспособности" кожи?

Верхний наружный слой кожи - эпидермис - это как бы передовая линия, которая в буквальном смысле защищает организм от нашествия различных внешних врагов (вирусов, бактерий, микробов). Лейкоциты регулярно циркулируют через кожу, как стражи иммунитета. Правда, чтобы кожа могла обеспечить эту защитную функцию, одних кремов и лосьонов будет недостаточно. Заботиться о себе нужно в самом широком смысле, включая регулярные физические нагрузки, улучшающие кровообращение во всем организме, в том числе и коже, достаточно продолжительный и качественный сон ночью (не менее 7 часов в возрасте от 18 до 60 лет), проводить время на свежем воздухе и регулярно проветривать помещения, ведь в помещении, особенно в отопительный сезон, воздух суше и кожа тоже быстрее теряет влагу. Если кожа теряет влагу, становится сухой, она уже не в состоянии в полной мере обеспечивать эту барьерную функцию. Однако на этом защитные функции кожи не заканчиваются.