По дорогам ездят усталые водители на лесовозах. Почему нет контроля?

К сожалению, контроль за водителями грузовиков на латвийских дорогах обеспечен недостаточно, поясняет программа LTV Aizliegtais paņēmiens. В то же время Министерство сообщения планирует разрешить перевозку еще более тяжелых грузов по основным дорогам Латвии.

Регула Европейского союза предусматривает, что транспортная компания не может "выплачивать заработную плату или надбавку к заработной плате, в том числе связанные с пройденным расстоянием и/или количеством перевезенного груза, за исключением случаев, когда такая выплата не угрожает безопасности движения". Однако Государственная инспекция труда не может дать конкретного ответа, достаточно ли урегулирован этот вопрос.

В настоящее время основными службами контроля тяжеловесных грузов является служба контроля Департамента дорожного движения Рижской думы, которая работает в Риге, а контроль по всей стране обеспечивает специальный отдел Государственной полиции.

Задачей полиции является проверка учета рабочего времени и времени отдыха водителя, требования к креплению груза, вес груза. Вес проверяется на специальных весах.

Полицейским требуется до получаса, чтобы установить контрольные весы. Препятствием для должного контроля называется другое: у водителей есть свои чаты для общения, в которых они предупреждают друг друга о местах проведения проверок. Полиция назвала это "борьбой с ветряными мельницами".

Другой проблемой является нехватка полицейских, что препятствует достаточному контролю на дорогах Латвии. Представитель полиции, говорит: "У нас не хватает сотрудников, особенно в Риге. В Риге у нас сейчас на автостраде работают два человека, а фактически у нас одна смена".

Во всей стране работает всего 36 человек, а взвешивание грузовиков - лишь одна из их обязанностей.

Полностью сюжет сотрите здесь (на латышском языке).