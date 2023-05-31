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Loreen единственная, кто не подписал флаг Украины

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Loreen
Loreen Фото: Anders WIKLUND / TT NEWS AGENCY / AFP/ Scanpix

Победительница Евровидение-2023 Loreen из Швеции отказала участникам украинской группы Tvorchi подписать флаг Украины, который они намерены разыграть на благотворительном аукционе. Об этом заявила менеджер группы Tvorchi Юлия Могилюк, пишет "Униан". 

Юлия Могилюк отметила, что шведская певица стала единственной из всех участников конкурса, кто отказался оставить автограф на флаге. Известно, что флаг после собирались разыграть его на благотворительном аукционе в поддержку Украины".

Могилюк считает, что фаны "Евровидения" хейтили группу Tvorchi. С ее слов, это была месть за прошлогоднюю победу Украины.

Напомним, на 67-м международном песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Ливерпуле, победу одержала представительница Швеции Лорин (Loreen) с песней Tattoo. Певица завоевала уникальный титул - она единственная женщина, дважды выигравшая этот конкурс.

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