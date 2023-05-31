Loreen единственная, кто не подписал флаг Украины

Юлия Могилюк отметила, что шведская певица стала единственной из всех участников конкурса, кто отказался оставить автограф на флаге. Известно, что флаг после собирались разыграть его на благотворительном аукционе в поддержку Украины".

Могилюк считает, что фаны "Евровидения" хейтили группу Tvorchi. С ее слов, это была месть за прошлогоднюю победу Украины.

Напомним, на 67-м международном песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Ливерпуле, победу одержала представительница Швеции Лорин (Loreen) с песней Tattoo. Певица завоевала уникальный титул - она единственная женщина, дважды выигравшая этот конкурс.