Видео ⟩ Пьяный водитель врезался в столб и убежал

Около семи часов вечера местная компания праздновала успех сборной Латвии по хоккею, устроив пикник на берегу Даугавы в районе улицы Баускас. В это время в нескольких сотнях метров от них пьяный водитель автомобиля Volkswagen врезался в столб, в результате чего машина сделала несколько кувырков. Водитель не хотел "излишне беспокоить" аварийные службы, поэтому постарался скрыться из виду.

Автор видео добавляет, что водитель автомобиля бегал по окрестностям без обуви, стучась в чужие двери. Неясно, какую цель преследовал нетрезвый мужчина, обращаясь к местным жителям.

"Я думаю, он был просто ошеломлен и не понимал, что происходит”, - уточнил свидетель.

Мужчина получил травмы - очевидцы сообщили, что из носа водителя текла кровь.

Однако пострадавший категорически отказался от осмотра врачами, и бригада уехала. После этого пьяному водителю пришлось иметь дело с полицией.

Видео: Сюжет программы Degpunktā