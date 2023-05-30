Видео ⟩ Пьяный водитель врезался в столб и убежал

В воскресенье, 28 мая, бешеная езда мужчины по улице Баускас закончилась плачевно - он не смог удержать руль, машина разбилась, а сам он получил травмы. Мужчина не хотел, чтобы его наказали за содеянное, поэтому попытался скрыться, спрятавшись в кусты, сообщает передача Degpunktā.
Около семи часов вечера местная компания праздновала успех сборной Латвии по хоккею, устроив пикник на берегу Даугавы в районе улицы Баускас. В это время в нескольких сотнях метров от них пьяный водитель автомобиля Volkswagen врезался в столб, в результате чего машина сделала несколько кувырков. Водитель не хотел "излишне беспокоить" аварийные службы, поэтому постарался скрыться из виду.
Автор видео добавляет, что водитель автомобиля бегал по окрестностям без обуви, стучась в чужие двери. Неясно, какую цель преследовал нетрезвый мужчина, обращаясь к местным жителям.
"Я думаю, он был просто ошеломлен и не понимал, что происходит”, - уточнил свидетель.
Мужчина получил травмы - очевидцы сообщили, что из носа водителя текла кровь.
Однако пострадавший категорически отказался от осмотра врачами, и бригада уехала. После этого пьяному водителю пришлось иметь дело с полицией.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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