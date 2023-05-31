Видео ⟩ Дебаты кандидатов на пост президента: что перед выборами говорят Пиленс, Пинто и Ринкевич?

Накануне выборов президента Латвии на Латвийском телевидении прошли заключительные дебаты кандидатов. В них участвовали Улдис Пиленс, Элина Пинто и Эдгар Ринкевич.
Пока ни у одного из кандидатов нет необходимой для избрания поддержки 51 депутата.
Опрос населения свидетельствует о том, что 35% опрошенных не поддерживают ни одного из трех кандидатов, выдвинутых на должность президента страны.
Пеленс подчеркнул, что его служба в советской армии, в части, подчиненной военной разведке, наверняка не бросает на него тень.
"Те, кто прошел через советскую армию, прекрасно понимают, о чем речь - если отправляют туда, нет выбора", - сказал Пиленс.
Пинто заявила, что твердо выступает за безопасность как на государственном, так и на индивидуальном уровне.
"Четвертая часть женщин пострадала от насилия. Четвертая часть нашего народа живет за пределами Латвии. Я хочу дать место, пространство для всей этой мощности, которая в нас есть", - обосновала свою позицию Пинто.
В свою очередь Ринкевич, говоря об угрозе, вызванной российской военной агрессией, подчеркнул, что очень быстро меняющаяся геополитическая ситуация на первый план выдвигает безопасность и стабильность.
"И я считаю, что и опыт, и знания, и контакты являются тем, что будет очень важным", - сказал нынешний министр иностранных дел.
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