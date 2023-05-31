Видео ⟩ Дебаты кандидатов на пост президента: что перед выборами говорят Пиленс, Пинто и Ринкевич?

Пока ни у одного из кандидатов нет необходимой для избрания поддержки 51 депутата.

Опрос населения свидетельствует о том, что 35% опрошенных не поддерживают ни одного из трех кандидатов, выдвинутых на должность президента страны.

Пеленс подчеркнул, что его служба в советской армии, в части, подчиненной военной разведке, наверняка не бросает на него тень.

"Те, кто прошел через советскую армию, прекрасно понимают, о чем речь - если отправляют туда, нет выбора", - сказал Пиленс.

Пинто заявила, что твердо выступает за безопасность как на государственном, так и на индивидуальном уровне.

"Четвертая часть женщин пострадала от насилия. Четвертая часть нашего народа живет за пределами Латвии. Я хочу дать место, пространство для всей этой мощности, которая в нас есть", - обосновала свою позицию Пинто.

В свою очередь Ринкевич, говоря об угрозе, вызванной российской военной агрессией, подчеркнул, что очень быстро меняющаяся геополитическая ситуация на первый план выдвигает безопасность и стабильность.

"И я считаю, что и опыт, и знания, и контакты являются тем, что будет очень важным", - сказал нынешний министр иностранных дел.

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