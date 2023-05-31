Медведев снова угрожает. На этот раз - всем должностным лицам Великобритании

Таким образом Медведев отреагировал на сообщение министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, что Украина имеет право применять силу за пределами своих границ в целях самообороны.

Медведев сообщил, что Великобритания после сообщения министра может быть квалифицирована как государство, находящееся в состоянии войны с Россией. Такой статус будет соответствовать "общепризнанному международному праву, регулирующему ведение современной войны", указал Медведев.

"Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, т. е. де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель", - заявил Медведев.

Ранее он многократно угрожал как Западу в целом, так и отдельным государствам.