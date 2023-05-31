Медведев снова угрожает. На этот раз - всем должностным лицам Великобритании

Любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как "законная военная цель России", сообщил в Twitter бывший президент России и заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет "Медуза".
Таким образом Медведев отреагировал на сообщение министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, что Украина имеет право применять силу за пределами своих границ в целях самообороны.
Медведев сообщил, что Великобритания после сообщения министра может быть квалифицирована как государство, находящееся в состоянии войны с Россией. Такой статус будет соответствовать "общепризнанному международному праву, регулирующему ведение современной войны", указал Медведев.
"Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, т. е. де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель", - заявил Медведев.
Ранее он многократно угрожал как Западу в целом, так и отдельным государствам.
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