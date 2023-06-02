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ФОТО ⟩ Опыт семьи Цериньшей, которые передвигаются на 100% электрическом кроссовере Nissan ARIYA
Фото: Toms Svilāns
rus.tvnet.lv
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Как заявляет производитель, Nissan ARIYA - это больше чем просто 100% электрический купе-кроссовер. Это наиболее полное воплощение "ниссановской" интеллектуальной мобильности. Каковы отзывы людей, которые передвигаются на нём каждый день, мы узнали в беседе с телеведущими Лелде и Айвисом Цериньшами, которые с января этого года ездят на Nissan ARIYA.

Знакомство и впечатления

Семья Цериньшей впервые познакомилась с Nissan ARIYA на одном из организованных мероприятий, где состоялись первые публичные тест-драйвы.

Первое впечатление было очень хорошим, потому что машина выглядела здорово как визуально, так и функционально. Первое, что бросилось в глаза семье Цериньшей, это красивые линии экстерьера и интерьера.

Сейчас, после более чем четырех месяцев ежедневного использования, Лелде и Айвис отвечают однозначно - машина отлично себя зарекомендовала. "С точки зрения надежности не подвела. Комфорт, высота клиренса, технологическое обеспечение и т. д. Визуально машина выглядит даже меньше, чем она есть по ощущениям и реальной вместимости".

Поскольку Цериньши ежедневно передвигаются с двумя маленькими детьми, они могут подтвердить, что вместимость очень хорошая.

"Во время поездок в выходные приходится больше играть в "тетрис" с вещами, чтобы все поместилось, но семья пришла к выводу, что эта машина научила их более рациональному подходу к вещам, вместо того чтобы руководствоваться принципом "ну, может быть, это пригодится, так что давайте возьмем с собой".

Мощные спорткары можно легко "сделать" в любом "соревновании у светофора".

Комфорт вождения

Цериньши отмечают, что комфорт автомобиля является одним из главных приоритетов в их семье, потому что они проводят довольно много времени в машине, особенно в ночные часы после ведения мероприятий.

Сиденья ARIYA удобные, практичные, регулируются в разных направлениях. Больше всего в автомобилях Айвис любит различные "гаджеты". В городе он часто использует адаптивный круиз-контроль, который обеспечивается системой ProPILOT Assist, сочетающей в себе интеллектуальный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения и систему "пилота" во время заторов на дорогах.

Еще одна "фишка", которая нравится семье Цериньшей, - это уникальная технология Nissan e-Pedal. Эта технология позволяет управлять автомобилем, используя только педаль акселератора - если ее отпустить, автомобиль начинает тормозить.

"Похожий принцип у гидроцикла. Когда вы отпускаете "газ", он тормозит в результате трения. ARIYA успевает еще регенерировать энергию, чтобы направить ее обратно в аккумулятор", - говорит Айвис.

Какие впечатления по сравнению с машиной с ДВС?

Семья Цериньшей рассказывает, что раньше они довольно много ездили на электромобиле, но это были короткие поездки, не дольше недели. Айвис мечтал об одном всемирно известном электромобиле из США, но, покатавшись на нем неделю по Латвии, вычеркнул его из списка фаворитов.

По словам семьи, самое главное отличие - посещение заправок, вернее, не посещение их.

"Мы не заправлялись с января. Это очень и очень приятно. Еще мы установили собственную станцию ​​зарядки электромобилей во дворе многоквартирного дома. Это совсем не "космос", а вполне выполнимо. Каждое утро мы выезжаем со двора с "полным баком".

Основные преимущества этого автомобиля, если он используется семьей

Цериньши поясняют, что с точки зрения вместимости - вполне достаточно для семьи с двумя детьми. Если вам действительно нужно перевезти больше вещей, вы всегда можете установить багажник на крышу. Даже при езде всей семьей и с вещами экономичность сохраняется. Нет такого, что потребление энергии на километр значительно возрастает.

Поскольку мы позволяем детям грызть в машине морковку или что-то подобное, мы ценим легкость в чистке салона. Конечно, это пустяк, но удобно для повседневного использования.

Галерея: Опыт семьи Цериньшей, ежедневно передвигающейся на 100% электрическом Nissan ARIYA

Впечатления семьи от ARIYA в городе и за его пределами

Семья Цериньшей в настоящее время ездит на Nissan ARIYA, оснащенном меньшей из двух доступных версий аккумуляторной батареи - 63 кВт-ч. Есть также ARIYA с аккумуляторной батареей на 87 кВт-ч, доступной как в переднеприводной, так и в полноприводной версии, что позволяет проехать до 536 км без подзарядки.

Опираясь на свой опыт, Лелде и Айвис считают, что имеющаяся в их распоряжении ARIYA - это, скорее, городской и загородный автомобиль. "Это касается переднего привода. В мощной полноприводной версии e-4ORCE ARIYA может преодолевать очень крутые дюны и лесные дороги. Недавно мы тестировали ее в лесах Улброки с автоспецом Нормундом Авотиньшем. Это соответствует действительности".

В городе машина чувствует себя как рыба в воде - динамика, достаточно хороший радиус поворота, экономичность, увеличенный клиренс позволяют не беспокоиться о бордюрах при парковке. И, конечно же, бесплатная парковка и возможность проезда по полосам общественного транспорта.

Айвис отмечает, что такие вещи можно по-настоящему оценить только тогда, когда у вас есть возможность ими воспользоваться, как это происходит при вождении электромобиля. "Я словно забыл о скидочных картах на заправках, как и о приложении для оплаты парковки!"

Вы бы порекомендовали этот автомобиль другим?

Семья Цериньшей подчеркивает: "Прежде всего, каждый должен понять для себя, хочет ли он потратить на автомобиль около 50 000 евро. Как мы знаем, электромобиль - удовольствие не из дешевых уже на старте, даже если добавить поддержку, установку зарядной станции и тому подобное".

Стоит отметить, что в линейке электромобилей Nissan есть не только ARIYA премиум-класса, но и всем известный и популярный LEAF, цена которого начинается от чуть более 30 тысяч евро.

"В эксплуатации электромобили очень дешевы и экономичны. Я, например, довез семью из центра Риги до Лудзы примерно за шесть евро. Отличная экономия", - говорит Айвис.

Вторая важная вещь - готовы ли вы в какой-то момент обслуживать автомобиль, а не наоборот, как привыкло большинство людей. "С электромобилем в какой-то момент определенно могут быть поездки, которые необходимо совершить для зарядки".

Семья Цериньшей может порекомендовать Nissan ARIYA, но перед этим необходимо оценить соответствие электромобиля личным повседневным потребностям. "Поскольку мы публично рассказываем о том, что пользуемся электромобилем, время от времени подходит незнакомый человек и говорит - я тоже жду свою ARIYA. Этих машин в городах становится все больше и больше".

О самом Nissan ARIYA

ARIYA - это первый полностью электрический кроссовер Nissan, но Nissan имеет более чем 70-летний опыт работы с электромобилями. В 2010 году компания Nissan выпустила первый в мире серийный электромобиль - LEAF, а по всему миру было продано более 500 000 электромобилей Nissan, и их количество увеличивается с каждым днем.

Nissan ARIYA сочетает в себе знания Nissan в области электромобилей с японским дизайном и традициями, привнося новые веяния в сегмент электромобилей премиум-класса.

Интерьер Nissan ARIYA отличается комфортом и изысканностью, где помимо таких элегантных особенностей, как, например, передвигающаяся электронная центральная консоль, два 12,3-дюймовых экрана и активные сенсорные кнопки, в качестве стандартного оборудования уже доступен богатый набор современных технологий, таких как система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, системой предупреждения о риске лобового столкновения, системой помощи в "слепых" зонах, системой помощи по предотвращению случайной смены полосы движения и т. д.

Также ARIYA может управляться дистанционно (разблокировать, заблокировать, включить климат-контроль, начать зарядку и многое другое) с помощью приложения для смартфона NissanConnect Services.

ARIYA доступна с аккумуляторной батареей на 63 кВт-ч или 87 кВт-ч, обеспечивающей до 536 км на одном заряде, а версия с более емкой батареей также доступна с системой полного привода e-4ORCE с двойным электродвигателем.

На ARIYA распространяется гарантия 5 лет/100 000 км пробега и, как и на другие электромобили Nissan, также действует гарантия на емкость аккумулятора - 8 лет/160 000 км пробега. Nissan ARIYA также получил наивысший (5 звезд) рейтинг Euro NCAP и Green NCAP.

Подробнее о Nissan ARIYA вы можете узнать здесь.

Материал создан в сотрудничестве с Nissan.

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