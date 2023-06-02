ФОТО ⟩ Опыт семьи Цериньшей, которые передвигаются на 100% электрическом кроссовере Nissan ARIYA

Семья Цериньшей может порекомендовать Nissan ARIYA, но перед этим необходимо оценить соответствие электромобиля личным повседневным потребностям. "Поскольку мы публично рассказываем о том, что пользуемся электромобилем, время от времени подходит незнакомый человек и говорит - я тоже жду свою ARIYA. Этих машин в городах становится все больше и больше".

О самом Nissan ARIYA

ARIYA - это первый полностью электрический кроссовер Nissan, но Nissan имеет более чем 70-летний опыт работы с электромобилями. В 2010 году компания Nissan выпустила первый в мире серийный электромобиль - LEAF, а по всему миру было продано более 500 000 электромобилей Nissan, и их количество увеличивается с каждым днем.

Nissan ARIYA сочетает в себе знания Nissan в области электромобилей с японским дизайном и традициями, привнося новые веяния в сегмент электромобилей премиум-класса.

Интерьер Nissan ARIYA отличается комфортом и изысканностью, где помимо таких элегантных особенностей, как, например, передвигающаяся электронная центральная консоль, два 12,3-дюймовых экрана и активные сенсорные кнопки, в качестве стандартного оборудования уже доступен богатый набор современных технологий, таких как система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, системой предупреждения о риске лобового столкновения, системой помощи в "слепых" зонах, системой помощи по предотвращению случайной смены полосы движения и т. д.

Также ARIYA может управляться дистанционно (разблокировать, заблокировать, включить климат-контроль, начать зарядку и многое другое) с помощью приложения для смартфона NissanConnect Services.

ARIYA доступна с аккумуляторной батареей на 63 кВт-ч или 87 кВт-ч, обеспечивающей до 536 км на одном заряде, а версия с более емкой батареей также доступна с системой полного привода e-4ORCE с двойным электродвигателем.

На ARIYA распространяется гарантия 5 лет/100 000 км пробега и, как и на другие электромобили Nissan, также действует гарантия на емкость аккумулятора - 8 лет/160 000 км пробега. Nissan ARIYA также получил наивысший (5 звезд) рейтинг Euro NCAP и Green NCAP.

Подробнее о Nissan ARIYA вы можете узнать здесь.

Материал создан в сотрудничестве с Nissan.