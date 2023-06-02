ФОТО ⟩ Опыт семьи Цериньшей, которые передвигаются на 100% электрическом кроссовере Nissan ARIYA

Как заявляет производитель, Nissan ARIYA - это больше чем просто 100% электрический купе-кроссовер. Это наиболее полное воплощение "ниссановской" интеллектуальной мобильности. Каковы отзывы людей, которые передвигаются на нём каждый день, мы узнали в беседе с телеведущими Лелде и Айвисом Цериньшами, которые с января этого года ездят на Nissan ARIYA.
Знакомство и впечатления
Семья Цериньшей впервые познакомилась с Nissan ARIYA на одном из организованных мероприятий, где состоялись первые публичные тест-драйвы.
Первое впечатление было очень хорошим, потому что машина выглядела здорово как визуально, так и функционально. Первое, что бросилось в глаза семье Цериньшей, это красивые линии экстерьера и интерьера.
Сейчас, после более чем четырех месяцев ежедневного использования, Лелде и Айвис отвечают однозначно - машина отлично себя зарекомендовала. "С точки зрения надежности не подвела. Комфорт, высота клиренса, технологическое обеспечение и т. д. Визуально машина выглядит даже меньше, чем она есть по ощущениям и реальной вместимости".
Поскольку Цериньши ежедневно передвигаются с двумя маленькими детьми, они могут подтвердить, что вместимость очень хорошая.
"Во время поездок в выходные приходится больше играть в "тетрис" с вещами, чтобы все поместилось, но семья пришла к выводу, что эта машина научила их более рациональному подходу к вещам, вместо того чтобы руководствоваться принципом "ну, может быть, это пригодится, так что давайте возьмем с собой".