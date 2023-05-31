Ринкевич рассказал, кто был первоначальным кандидатом на должность президента от "Нового Единства"

"В чем заключается миссия и работа президента, лучше всего скажут те, кто эту должность занимал. Часто от тебя ждут противоречивых вещей, так как люди, группы общества разные. И несмотря на то, что считается, что полномочий у президента немного, от него действительно многого ждут, и я видел, что каждый из президентов оставлял за собой что-то важное - НАТО, Евросоюз, наша международная узнаваемость", - сказал в интервью Латвийскому радио 1 Ринкевич. Того, чего в последнее время не хватает - прямого диалога с людьми. "Я хотел бы посещать города и регионы, встречаться с людьми и не так много говорить, как слушать. Вопрос - как то, что ты услышал, после этого транслировать в политику".