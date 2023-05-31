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Ринкевич рассказал, кто был первоначальным кандидатом на должность президента от "Нового Единства"

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Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич (в центре) после внеочередного заседания Сейма, на котором прошли выборы президента
Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич (в центре) после внеочередного заседания Сейма, на котором прошли выборы президента Фото: Paula Čurkste/LETA

В среду, 31 мая, Сейм избрал следующим президентом Латвии кандидата от "Нового Единства", многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. В интервью Латвийскому радио Ринкевич признал, что изначально у политической силы был другой кандидат.

"Я не был первым кандидатом в этих внутренних дискуссиях, первоначальным кандидатом был Валдис Домбровскис", - рассказал в интервью Латвийскому радио Эдгар Ринкевич

В данный момент, по его словам, самыми важными функциями, которые на президента накладывает Сатверсме, являются внешняя политика и безопасность. Однако это не означает, что от других вещей стоит отказаться.

"В чем заключается миссия и работа президента, лучше всего скажут те, кто эту должность занимал. Часто от тебя ждут противоречивых вещей, так как люди, группы общества разные. И несмотря на то, что считается, что полномочий у президента немного, от него действительно многого ждут, и я видел, что каждый из президентов оставлял за собой что-то важное - НАТО, Евросоюз, наша международная узнаваемость", - сказал в интервью Латвийскому радио 1 Ринкевич. Того, чего в последнее время не хватает - прямого диалога с людьми. "Я хотел бы посещать города и регионы, встречаться с людьми и не так много говорить, как слушать. Вопрос - как то, что ты услышал, после этого транслировать в политику".

"Все еще есть небольшое замешательство, небольшое ощущение, что это происходит не со мной. Единственное, о чем я сейчас думаю, это о том, как сделать работу лучше и как не разочаровать", - сказал Ринкевич.

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