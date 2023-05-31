Ринкевич рассказал, кто был первоначальным кандидатом на должность президента от "Нового Единства"

В среду, 31 мая, Сейм избрал следующим президентом Латвии кандидата от "Нового Единства", многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. В интервью Латвийскому радио Ринкевич признал, что изначально у политической силы был другой кандидат.
"Я не был первым кандидатом в этих внутренних дискуссиях, первоначальным кандидатом был Валдис Домбровскис", - рассказал в интервью Латвийскому радио Эдгар Ринкевич
В данный момент, по его словам, самыми важными функциями, которые на президента накладывает Сатверсме, являются внешняя политика и безопасность. Однако это не означает, что от других вещей стоит отказаться.
"В чем заключается миссия и работа президента, лучше всего скажут те, кто эту должность занимал. Часто от тебя ждут противоречивых вещей, так как люди, группы общества разные. И несмотря на то, что считается, что полномочий у президента немного, от него действительно многого ждут, и я видел, что каждый из президентов оставлял за собой что-то важное - НАТО, Евросоюз, наша международная узнаваемость", - сказал в интервью Латвийскому радио 1 Ринкевич. Того, чего в последнее время не хватает - прямого диалога с людьми. "Я хотел бы посещать города и регионы, встречаться с людьми и не так много говорить, как слушать. Вопрос - как то, что ты услышал, после этого транслировать в политику".
"Все еще есть небольшое замешательство, небольшое ощущение, что это происходит не со мной. Единственное, о чем я сейчас думаю, это о том, как сделать работу лучше и как не разочаровать", - сказал Ринкевич.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!