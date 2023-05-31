Ринкевич: коалиции нужно обсудить дальнейшее сотрудничество

На пресс-конференции после избрания президентом Ринкевич заявил, что коалиция должна высказаться - являются ли два кандидата, выдвинутые коалицией, причиной спекуляций и дискуссий о нестабильности коалиции или же симптомом чего-то более глубокого.

"Чтобы не подливать масла в огонь, в первую очередь вопрос стоит о том, как работать вместе, каковы цели и достижимые результаты партий, избранных в Сейм. Если партии видят, что что-то мешает, то первый способ проанализировать это - честный и открытый разговор о том, что делать дальше", - сказал Ринкевич, подчеркнув, что правительство сейчас работает.

Ринкевич напомнил, что он будет исполнять обязанности министра иностранных дел до 8 июля, и если в это время возникнет кризис, то за это будет отвечать действующий президент Эгил Левитс.

На вопрос, кто может стать следующим министром иностранных дел, Ринкевич ответил, что это дело премьер-министра, поскольку президент не назначает министра. Однако Ринкевич готов обсудить это с премьером. При этом он выразил надежду, что после 7 июля будет новый министр иностранных дел.