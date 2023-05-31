Эксперт рассказала, как трансформируется правящая коалиция

По ее словам, существующая коалиция не смогла сотрудничать в процессе президентских выборов, а СЗК и "Прогрессивные" продемонстрировали сильные способности к сотрудничеству, поддержав кандидата от премьерской партии "Новое Единство", многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.

Это аспект, который, в случае необходимости, позволит "Новому Единству" инициировать расширение правительства. В таком случае вопрос в том, как отреагируют на расширение другие партнеры по коалиции - ОС и Нацобъединение, сказала Метла-Розентале.

Если раньше в процессе формирования правительства "Новое Единство" было фактически загнано в угол - либо существующая коалиция, либо оппозиция,

то теперь риска того, что "Новое Единство" может остаться в оппозиции, нет, и у этой партии уже наметились несколько партнеров, с которыми она могла бы работать.

"Поэтому задача существующих партнеров состоит в том, чтобы понять, соглашаются ли они на расширенную коалицию и работают, либо, возможно, остаются в оппозиции", - сказала эксперт.