Эксперт рассказала, как трансформируется правящая коалиция

После президентских выборов правительственная коалиция трансформируется, и остается вопросом, как отреагируют на возможное расширение Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС) по мере сближения правительства с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗК), заявила политолог Лелде Метла-Розентале.
По ее словам, существующая коалиция не смогла сотрудничать в процессе президентских выборов, а СЗК и "Прогрессивные" продемонстрировали сильные способности к сотрудничеству, поддержав кандидата от премьерской партии "Новое Единство", многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.
Это аспект, который, в случае необходимости, позволит "Новому Единству" инициировать расширение правительства. В таком случае вопрос в том, как отреагируют на расширение другие партнеры по коалиции - ОС и Нацобъединение, сказала Метла-Розентале.
Если раньше в процессе формирования правительства "Новое Единство" было фактически загнано в угол - либо существующая коалиция, либо оппозиция,
то теперь риска того, что "Новое Единство" может остаться в оппозиции, нет, и у этой партии уже наметились несколько партнеров, с которыми она могла бы работать.
"Поэтому задача существующих партнеров состоит в том, чтобы понять, соглашаются ли они на расширенную коалицию и работают, либо, возможно, остаются в оппозиции", - сказала эксперт.
Как сообщалось, Ринкевич был избран на пост президента голосами как партии премьер-министра, так и оппозиционных СЗК и "Прогрессивных".
В свою очередь, премьер-министр Кришьянис Кариньш пока не стал комментировать возможные изменения в правительстве.
На вопрос о том, могут ли президентские выборы привести к каким-либо изменениям в правительстве, премьер ответил, что сможет сказать что-либо по этому поводу не ранее послезавтра, когда "стихнут эмоции".
Председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис также заявил, что не располагает дополнительной информацией.
Латковскис подчеркнул, что он и "Новое Единство" сделали все необходимое для избрания выдвинутого ими кандидата на пост президента.
В то же время Латковскис допустил, что переговоры состоятся и их возглавит Кариньш. Однако на данный момент неясно, о чем именно пойдет речь.
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