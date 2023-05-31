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Компания установила, сколько людей собралось поздравить сборную по хоккею

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Встреча сборной Латвии по хоккею с фанатами у памятника Свободы
Встреча сборной Латвии по хоккею с фанатами у памятника Свободы Фото: Edijs Pālens/LETA

Компания JCDecaux Latvia сообщило в Facebook, что 29 мая около 52 000 человек собрались у памятника Свободы, чтобы поприветствовать сборную Латвии по хоккею.

Компания заявила: "Датчики All Unite установлены в нескольких местах и ​​подсчитывают сигналы Wi-Fi, которые прошли в пределах 50 метров от датчика. Данные зашифрованы и соответствуют всем стандартам безопасности и защиты данных, помогая видеть общий поток и уникальные контакты в городе.

Было выбрано 10 различных датчиков, чтобы можно было судить об уникальном количестве людей с 11:00 до 14:00, когда происходило наиболее активное скопление людей у памятника Свободы".

Однако в компании подчеркивают, что вполне вероятно, что людей прибыло даже больше, потому что датчики не фиксируют тех, кто двигался без телефона или в другом направлении, минуя датчики.

Галерея: Тысячи болельщиков приветствуют сборную Латвии по хоккею

Государственная полиция сообщила, что не менее 30 000 болельщиков собрались в понедельник у памятника Свободы в Риге, чтобы поприветствовать латвийских хоккеистов.

Полиция сообщила, что в целом мероприятие прошло без значимых происшествий и происшествий.

Уже сообщалось, что десятки тысяч человек встретили латвийскую хоккейную команду, завоевавшую бронзовые медали чемпионата мира, бурными овациями у памятника Свободы в Риге.

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