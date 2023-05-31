Видео ⟩ Водитель автобуса в Саулкрасты не пустил в салон 11-летнюю девочку

11-летняя Аманда ездит из Саулкрасты в Звейниекциемс несколько раз в неделю, чтобы принять участие в тренировках по баскетболу. Она ездит на междугороднем автобусе, используя абонементную карту. Вечером 12 мая она осталась за дверью после того, как показала свой проездной водителю, сообщает программа Bez tabu.
Аманда вспоминает, как в тот роковой вечер ждала автобус на остановке "Звейниекциемс", рядом с которой проходили ее тренировки по баскетболу.
"Я вошла, позади меня был человек, я просканировала карту, и он сказал, что не идет. Потом он сказал, что не везет и да, мне сказали выйти", - сказала Аманда.
Это случилось в 19:30, и никаких других автобусов не ожидалось, чтобы отвезти девочку домой. К счастью, Аманде удалось позвонить подруге матери, которая доставила ее домой в целости и сохранности.
Для мамы Аманды этот инцидент был как холодный душ из воды, поскольку выяснилось, что подобные ситуации случались и раньше. В обоих случаях этой весной девочку просили выйти из автобуса на остановке Саулкрасты, в нескольких километрах от ее дома.
В первом случае она вышла и пошла дальше пешком, а во втором случае она заплатила 75 центов за дальнейший путь. В обоих случаях водитель объяснил, что проездной не позволяет ей продолжить поездку.
Мать девочке в замешательстве, потому что в карту входят три важные остановки на маршруте Аманды - улица Стацияс, недалеко от которой живет девочка, Саулкрасты, где находится школа, и Звейниекциемс, где проходят тренировки по баскетболу.
Почему девочку не повезли в автобусе вечером 12 мая - остается только догадываться. Катрин считает, что водитель забыл поменять остановки вручную, поэтому в квитанции об отказе указано "улица Робежу", хотя ребенок сел в автобус на остановке "Звейниекциемс", которая входит в ее маршрут.
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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