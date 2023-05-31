Видео ⟩ Водитель автобуса в Саулкрасты не пустил в салон 11-летнюю девочку

Аманда вспоминает, как в тот роковой вечер ждала автобус на остановке "Звейниекциемс", рядом с которой проходили ее тренировки по баскетболу.

"Я вошла, позади меня был человек, я просканировала карту, и он сказал, что не идет. Потом он сказал, что не везет и да, мне сказали выйти", - сказала Аманда.

Это случилось в 19:30, и никаких других автобусов не ожидалось, чтобы отвезти девочку домой. К счастью, Аманде удалось позвонить подруге матери, которая доставила ее домой в целости и сохранности.

Для мамы Аманды этот инцидент был как холодный душ из воды, поскольку выяснилось, что подобные ситуации случались и раньше. В обоих случаях этой весной девочку просили выйти из автобуса на остановке Саулкрасты, в нескольких километрах от ее дома.

В первом случае она вышла и пошла дальше пешком, а во втором случае она заплатила 75 центов за дальнейший путь. В обоих случаях водитель объяснил, что проездной не позволяет ей продолжить поездку.

Мать девочке в замешательстве, потому что в карту входят три важные остановки на маршруте Аманды - улица Стацияс, недалеко от которой живет девочка, Саулкрасты, где находится школа, и Звейниекциемс, где проходят тренировки по баскетболу.

Почему девочку не повезли в автобусе вечером 12 мая - остается только догадываться. Катрин считает, что водитель забыл поменять остановки вручную, поэтому в квитанции об отказе указано "улица Робежу", хотя ребенок сел в автобус на остановке "Звейниекциемс", которая входит в ее маршрут.

Видео: Сюжет программы Bez tabu