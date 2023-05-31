Страхование "зеленой карты" перестанет действовать в России и Беларуси

Соответственно, с 1 июня автомобили, зарегистрированные в России и Беларуси и желающие въехать в Европу, не будут покрываться российской или белорусской Зеленой картой. Теперь при въезде в любую страну Европейской экономической зоны они должны будут покупать страховку у европейских страховщиков, сообщает Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) .

В результате, водители автомобилей, зарегистрированных в России или Беларуси, должны будут приобрести страховой полис ЕЭЗ в пунктах пересечения границы, чтобы передвигаться по Европейской экономической зоне после 31 мая 2023 года. Кроме того, для этих водителей ранее выданные российские или белорусские Зеленые карты будут недействительны, даже если срок их действия истекает после 1 июня.

"Для участия в дорожном движении на территории Латвии водители транспортных средств, зарегистрированных в России или Беларуси, смогут приобрести пограничное страхование в любой стране ЕЭЗ", - рассказывает член правления LTAB Юрис Стенгревиц.