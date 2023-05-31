Страхование "зеленой карты" перестанет действовать в России и Беларуси

В апреле прошлого года офисы Зеленой карты Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) договорились о прекращении сотрудничества с российским и белорусским офисами. Срок действия соглашения о сотрудничестве с российским и белорусским офисами Зеленой карты истекал 31 мая этого года.
Соответственно, с 1 июня автомобили, зарегистрированные в России и Беларуси и желающие въехать в Европу, не будут покрываться российской или белорусской Зеленой картой. Теперь при въезде в любую страну Европейской экономической зоны они должны будут покупать страховку у европейских страховщиков, сообщает Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) .
В результате, водители автомобилей, зарегистрированных в России или Беларуси, должны будут приобрести страховой полис ЕЭЗ в пунктах пересечения границы, чтобы передвигаться по Европейской экономической зоне после 31 мая 2023 года. Кроме того, для этих водителей ранее выданные российские или белорусские Зеленые карты будут недействительны, даже если срок их действия истекает после 1 июня.
"Для участия в дорожном движении на территории Латвии водители транспортных средств, зарегистрированных в России или Беларуси, смогут приобрести пограничное страхование в любой стране ЕЭЗ", - рассказывает член правления LTAB Юрис Стенгревиц.
С 1 июня водители транспортных средств, зарегистрированных в Европейской экономической зоне, включая Латвию, будут обязаны приобретать на границе российский или белорусский страховой полис для поездок в Россию или Беларусь.
Если транспортному средству выдана Зеленая карта, срок действия которой истекает после 31 мая 2023 года, то после этой даты она становится недействительным и необходимо приобрести российский или белорусский страховой полис.
Система Зеленой карты была введена в 1953 году и была призвана избавить водителей от необходимости оформлять страховку на на границе, если в другой стране тоже действует система OCTA.
Система одновременно обеспечивает защиту владельцев транспортных средств в зарубежных странах в отношении ущерба, причиненного третьим лицам, а также защищает имущественные интересы пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях как в зарубежных странах, так и в стране их проживания.
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