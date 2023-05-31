CSDD комментирует предложение реже проводить техосмотр в Латвии

В ситуации, когда автопарк Латвии устарел, а состояние городских и региональных дорог не улучшается, опасным и непродуманным является решение проводить техосмотр реже, считают представители Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
В CSDD отметили, что технический осмотр является одним из краеугольных камней безопасности дорожного движения. Благодаря этому на дорогах ездят только пригодные к эксплуатации, безопасные и экологически чистые транспортные средства.
Представители CSDD подчеркнули, что люди часто забывают, что автомобиль - это объект повышенной опасности, о техническом состоянии которого необходимо заботиться.
Статистика показывает, что далеко не все владельцы и водители соблюдают это требование, так как 40% всех автомобилей не проходят первый технический осмотр.
Еще более опасным является тот факт, что в среднем 23 автомобиля ежедневно лишаются права дальнейшего участия в дорожном движении, а в 62% случаев серьезные проблемы обнаруживаются с тормозной системой.
Дирекция сообщила, что в настоящее время идет дискуссия о периодичности технического осмотра транспортных средств. Основываясь на данных и реальной ситуации, CSDD и Министерство транспорта предложили, чтобы для нового, ранее не зарегистрированного в Латвии и иностранных государствах легкового автомобиля технический осмотр первый раз проходил бы только через три года. Но, учитывая средний возраст транспортных средств и их техническое состояние в Латвии, старые транспортные средства должны проверяться каждый год.
Рассматриваемое в Сейме предложение проводить техосмотр транспортных средств по схеме 3+2+2+1 необоснованно и не учитывает указания экспертов и специалистов о том, что это ухудшит безопасность дорожного движения, отметило CSDD, добавив, что в нынешней ситуации, когда автопарк устарел,
а состояние городских и региональных дорог не улучшается, решение сделать техосмотр транспортных средств реже - опасное и непродуманное.
Средний возраст автомобилей в Латвии составляет 14 лет, а средний возраст впервые зарегистрированных автомобилей - 10-11 лет, и эта статистика остается неизменной на протяжении многих лет.
CSDD также сообщает, что техническое состояние автомобиля является причиной ДТП в 10% случаев. Наиболее значительные технические дефекты были обнаружены в подвеске и рулевом управлении, тормозной системе, а также, когда на автомобиле были установлены неподходящие шины.
В CSDD подчеркнули, что предложение разрешить мастерским, которые были бы аккредитованы CSDD, предоставлять услуги по техническому осмотру, не обеспечит качества, которое гарантирует CSDD.
В CSDD также заявили, что в Европейском союзе техосмотр в автомастерских доступен только в Нидерландах, где такая система была создана исторически, и 700 сотрудников обеспечивают надзор за такой системой. Только легковые автомобили могут получить услугу технического осмотра в автомастерской, а для грузовиков технические осмотры проводятся независимым учреждением.
Еще одним важным фактором является коррупция - в Латвии, с существующей независимой системой служб технического осмотра, CSDD практически устранил любой риск коррупции.
Представители CSDD заявили, что дирекция не поддерживает проведение технического осмотра одновременно с ремонтом автомобиля. Такой процесс был бы очень сложным, поскольку потребовал бы проверки не только адекватности оборудования, но и квалификации персонала.
По мнению CSDD, самая большая проблема заключается в том, что ремонт и контроль его качества находятся в одних руках. По мнению CSDD, технический осмотр должен оставаться независимым и строго контролироваться.
В CSDD также отметили, что автомастерские, не предлагают услуги по техническому осмотру автомобилей из-за отсутствия мощностей и площадей, финансовых соображений, а также условий аккредитации. Это потребовало бы создания отдельной линии технического осмотра со всем необходимым оборудованием и сертифицированными специалистами.
Также в CSDD заявили, на станциях технического осмотра можно получить услугу техосмотра сразу же, как только она понадобится, и лишь в некоторых случаях на получение услуги может потребоваться больше времени. Кроме того, действует электронная система записи на прием, и услуга предоставляется и обслуживается в удобное для клиента время и в удобном месте на всей территории Латвии.
В ближайшее время в Риге и регионах будут созданы четыре новые станции технического осмотра, что сделает услугу еще более доступной.
Уже сообщалось, что 25 мая Сейм утвердил во втором чтении поправки к Закону о дорожном движении, которые, среди прочего, касаются технического осмотра автотранспортных средств. Парламент должен будет принять решение по поправкам в окончательном чтении.
Поправки предусматривают, что для нового, ранее не зарегистрированного в Латвии и иностранных государствах легкового автомобиля технический осмотр первый раз нужно будет проводить через 36 месяцев, или через три года. Второй и третий техосмотры этих транспортных средств придется проводить через каждые два года, а дальнейшие осмотры должны проходить ежегодно.
Поправки также предусматривают, что технический осмотр транспортного средства можно проходить не только в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), но и в аккредитованных CSDD для этой цели автосервисах.
По словам автора предложений, депутата Андриса Кулбергса, изменения в порядке проведения техосмотра помогут бороться с теневой экономикой в автосервисах, из-за чего государственный бюджет Латвии ежегодно теряет более 154 миллионов евро.
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