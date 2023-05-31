CSDD комментирует предложение реже проводить техосмотр в Латвии

Представители CSDD заявили, что дирекция не поддерживает проведение технического осмотра одновременно с ремонтом автомобиля. Такой процесс был бы очень сложным, поскольку потребовал бы проверки не только адекватности оборудования, но и квалификации персонала.

По мнению CSDD, самая большая проблема заключается в том, что ремонт и контроль его качества находятся в одних руках. По мнению CSDD, технический осмотр должен оставаться независимым и строго контролироваться.

В CSDD также отметили, что автомастерские, не предлагают услуги по техническому осмотру автомобилей из-за отсутствия мощностей и площадей, финансовых соображений, а также условий аккредитации. Это потребовало бы создания отдельной линии технического осмотра со всем необходимым оборудованием и сертифицированными специалистами.

Также в CSDD заявили, на станциях технического осмотра можно получить услугу техосмотра сразу же, как только она понадобится, и лишь в некоторых случаях на получение услуги может потребоваться больше времени. Кроме того, действует электронная система записи на прием, и услуга предоставляется и обслуживается в удобное для клиента время и в удобном месте на всей территории Латвии.

В ближайшее время в Риге и регионах будут созданы четыре новые станции технического осмотра, что сделает услугу еще более доступной.