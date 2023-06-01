Госдума собирается узаконить вербовку заключенных в российскую армию во время войны

Как будут освобождать завербованных заключенных

"Уголовно-исполнительный кодекс не содержит такого основания для освобождения отбывания наказания, как мобилизация. Заключенных, по законам РФ, в принципе нельзя призвать на военную службу, мобилизовать и заключать с ними контракты", - объясняла ранее Би-би-си эксперт правозащитного фонда "Русь Сидящая" (признан в России "иностранным агентом"), юрист Ольга Подоплелова.

Поправки предусматривают дополнение статьи Уголовно-исполнительного кодекса о "порядке прекращения отбывания наказания и освобождения" специальным правилом для завербованных в армию заключенных. Но они предусматривают также внесение в УК РФ новой статьи 80.2, в которой будет говориться об основаниях освобождения от наказания. Такой статьи в УК нет, как и внесенного в Госдуму отдельного законопроекта о дополнении такой статьей УК РФ. По-видимому, это может произойти в ближайшее время.

В соответствии с этой статьей, а также с действующей статьей УК "Судимость", завербованных заключенных и других судимых граждан будут освобождать от наказания или гасить им судимость по заявлению военного командования или их личному заявлению. После этого им выдадут документ об освобождении от наказания или погашении судимости. Сейчас бывшим заключенным, завербованным на войну, выдают после полугода службы справки об их помиловании президентом России Владимиром Путиным.

Смогут ли бывшие заключенные уволиться из армии до окончания войны?

По действующему закону военных увольняют из армии после вступления в силу приговора о лишении свободы или приговора, запрещающего военному занимать воинские должности на какой-то срок, а также при лишении его звания, избрании депутатом, прекращении гражданства России или наличии иностранного гражданства - при занимаемой должности от прапорщика и выше.

Но на мобилизованных или заключивших контракты в колониях эти основания для увольнения распространяться не будут.

Еще одним основанием для увольнения из армии во время войны остается для всех военных предельный возраст. Но поправки предусматривают его существенное увеличение в военное время - для высших офицеров 70 лет, для всех нижестоящих военных - 65 лет. Сейчас военные могут уволиться в 50 лет, полковники и капитаны в 55 лет, генералы и адмиралы - в 60 лет.

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