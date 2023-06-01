Полиция начала проверку гомофобных высказываний Мамыкина в связи с выборами президента

"Сегодня на президентских выборах в Латвии победило безбожие. Позор @edgarsrinkevics. Пусть изменят слова гимна Латвии на "где латышские геи поют"... Бог больше не благословляет Латвию", - написал Мамыкин в "Twitter".

Уголовный закон предусматривает ответственность за разжигание социальной ненависти и розни, а также за публичное оскорбление государственного гимна Латвии.

Напомним, в среду, 31 мая, президентом Латвии избран министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, которого на этот пост выдвинуло "Новое Единство".

В третьем туре голосования в Сейме за Ринкевича проголосовали 52 депутата. Помимо 26 депутатов "Нового Единства", за него голосовали также 16 депутатов оппозиционного Союза зеленых и крестьян. После того как во втором туре голосования из борьбы выбыла кандидат в президенты "Прогрессивных" Элина Пинто, 10 депутатов этой фракции также решили отдать свои голоса за Ринкевича.

За кандидата "Объединенного списка" (ОС) Улдиса Пиленса в третьем туре голоса отдали 25 депутатов. У ОС 15 голосов в Сейме, но за Пиленса голосовали также девять депутатов партии "Латвия на первом месте" и внефракционный депутат Глория Гревцова.

Планируется, что Ринкевич вступит в должность в первой половине июля, когда свои полномочия сложит нынешний президент Эгил Левитс.