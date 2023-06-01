Украинский балет Freedom везет в Юрмалу танцевальный спектакль "Шкаф"

Легендарному украинскому балету Freedom недавно исполнилось 20 лет и всю его биографию трудно было бы поместить даже в самую большую из всех существующих книг. Зато последнее десятилетие их невероятного творческого пути удалось поместить в … "Шкаф"!

"Шкаф" - это нечто большее, чем танцевальный спектакль. Он стал квинтэссенцией творческого мироощущения балета Freedom и прячет в себе целую Вселенную режиссера и руководителя Елены Коляденко и ее незаменимой танцевально-театральной семьи.

Вам откроют "Шкаф", как "живой музей" очень личных историй и конкретных людей. Только вы, 14 танцоров и их пронзительные истории. Цель их эксперимента - познать себя настолько глубоко, чтобы можно было обойтись без масок. Однако главным участником эксперимента все же является зритель.

Спектакль предназначен для взрослой аудитории, для людей, у которых за плечами есть жизненный опыт и создан для того, чтобы пройтись по краю чистых человеческих эмоций: радости, грусти, страха, разочарование, восхищение. Спектакль содержит элементы иммерсивного шоу, вовлекая зрителей в сюжет.