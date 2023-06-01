Украинский балет Freedom везет в Юрмалу танцевальный спектакль "Шкаф"

26 июля впервые в Латвии балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит на сцене концертного зала "Дзинтари" танцевальный спектакль "Шкаф".
Легендарному украинскому балету Freedom недавно исполнилось 20 лет и всю его биографию трудно было бы поместить даже в самую большую из всех существующих книг. Зато последнее десятилетие их невероятного творческого пути удалось поместить в … "Шкаф"!
"Шкаф" - это нечто большее, чем танцевальный спектакль. Он стал квинтэссенцией творческого мироощущения балета Freedom и прячет в себе целую Вселенную режиссера и руководителя Елены Коляденко и ее незаменимой танцевально-театральной семьи.
Вам откроют "Шкаф", как "живой музей" очень личных историй и конкретных людей. Только вы, 14 танцоров и их пронзительные истории. Цель их эксперимента - познать себя настолько глубоко, чтобы можно было обойтись без масок. Однако главным участником эксперимента все же является зритель.
Спектакль предназначен для взрослой аудитории, для людей, у которых за плечами есть жизненный опыт и создан для того, чтобы пройтись по краю чистых человеческих эмоций: радости, грусти, страха, разочарование, восхищение. Спектакль содержит элементы иммерсивного шоу, вовлекая зрителей в сюжет.
Любители изысканной эстетики знакомы с балетом Freedom благодаря фестивалю Laima Randezvous Jūrmala, где они дарили незабываемые представления, сопровождая выступления самой Лаймы Вайкуле. Танцевальный спектакль балета "Шкаф" будет проходить на одной неделе с фестивалем Laima Randezvous Jūrmala и откроет вереницу праздничных вечеров и концертов в зале "Дзинтари".
Билеты в продаже с 28 апреля в кассах Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv.
Часть собранных c концерта средств пойдут на поддержку Украинской армии и украинским семьям, пострадавшим от войны.
О балете
Балет Freedom за свою карьеру станцевал более пяти тысяч танцевальных и театральных постановок, а также участвовал в самых знаковых телевизионных проектах в Украине и за рубежом. Коллектив с аншлагом гастролировал в более чем 30 странах и принимал участие в съемках для более 50 известных артистов и авторских выступлений, в том числе сотрудничал с легендарным Cirque du Soleil, разделив сцену с мировой звездой бурлеска Дитой фон Тиз.
Видео: Freedom Ballet - "Лепесток"
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