В августе в Риге выступит певица Земфира

Этим летом, 15 августа, на концертной площадке Wondersala выступит российская певица Земфира, покинувшая РФ, сообщила сама артистка в своем Instagram-аккаунте.
Билеты в продаже - по ссылке zemfira.world.
- Возрастных ограничений для посещения мероприятия нет;
- Язык мероприятия русский;
- Бесплатный вход: до 6 лет;
- Продолжительность ~3 часа;
- Вход на мероприятие с 18:00.
Напомним, 3 ноября 2022 года Земфира дала концерт в Лондоне, на котором сделала крайне откровенное заявление и в очередной раз осудила войну в Украине. Перед исполнением песни "Не стреляйте" она сказала, что поддерживает Украину и понимает, что больше никогда не сыграет в этой стране, но в то же время очень любит Россию.
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда. Но вместе с тем мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной. Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войне", - сказала артистка.
10 февраля 2023 года Земфиру внесли в список "иноагентов" РФ.
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