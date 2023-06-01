Генерал ВСУ: под Бахмутом армия РФ перешла к обороне

"Противник перешел к обороне. Наблюдается значительное снижение всей активной деятельности противника, с увеличением количества стрельб из тяжелого вооружения, в основном из артиллерийских средств и минометов. Силы обороны работают", - сообщил командующий Сухопутными войсками в Telegram.

Сирский также опубликовал видео, на котором видно, как на этом направлении ведется воздушная разведка отдельного ударного батальона "Айдар".

25 мая основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о начале вывоза "вагнеровцев" из Бахмута.

В Минобороны Украины подтвердили, что рядом с городом эти подразделения уже заменены бойцами российской армии, однако в самом Бахмуте вагнеровцы все еще остаются.

В среду, 31 мая, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что Силы обороны контролируют юго-западную окраину Бахмута. ВСУ также контролируют въезд в город.

По словам Маляр, украинские военные мешают оккупационной армии перегруппироваться и заменить вагнеровцев частями регулярной армии.