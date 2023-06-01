Видео ⟩ На Южном мосту перевернулся прицеп грузовика. Полиция комментирует ДТП

В четверг, 1 июня, из-за аварии было сильно нарушено движение по Южному мосту в Риге, свидетельствует видео очевидца. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства происшедшего.
В четверг на Южном мосту перевернулся прицеп грузового автомобиля с обрезками деревянных досок, сообщает представитель Госполиции Гита Гжибовска.
На опубликованном видео заметно, что из-за аварии на мосту было затруднено движение по обеим полосам - как из центра, так и в сторону центра Риги.
В полицию вызов на место происшествия поступил в 16:33. По информации правоохранителей водитель грузовика, ехавший с улицы Краста в Пардаугаву, не справился с управлением, врезался в ограждение, в результате чего перевернулся прицеп с обрезками досок.
Также на месте ДТП произошло столкновение двух автомобилей.
Также в полиции сообщили, что движение на мосту было восстановлено.
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