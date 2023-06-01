Видео ⟩ На Южном мосту перевернулся прицеп грузовика. Полиция комментирует ДТП

В четверг на Южном мосту перевернулся прицеп грузового автомобиля с обрезками деревянных досок, сообщает представитель Госполиции Гита Гжибовска.

На опубликованном видео заметно, что из-за аварии на мосту было затруднено движение по обеим полосам - как из центра, так и в сторону центра Риги.

В полицию вызов на место происшествия поступил в 16:33. По информации правоохранителей водитель грузовика, ехавший с улицы Краста в Пардаугаву, не справился с управлением, врезался в ограждение, в результате чего перевернулся прицеп с обрезками досок.

Также на месте ДТП произошло столкновение двух автомобилей.

Также в полиции сообщили, что движение на мосту было восстановлено.