Пригожин попросил "расследовать преступления Минобороны РФ"

Обращение Пригожина - его на сегодняшний день самое громкое заявление против режима российского президента Владимира Путина и его подчиненных - министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

По словам Пригожина, он направил письма в Следственный комитет и Прокуратуру РФ с просьбой проверить, не совершали ли высшие должностные лица Минобороны преступлений при подготовке и проведении СВО (специальной военной операции - так в России официально называют вторжение в Украину).

31 мая он заявил, что продолжает информировать высшее руководство страны о проблемах, и подверг критике высокопоставленных кремлевских чиновников за то, что они блокировали освещение в СМИ его и его частной армии.

Пригожин не бросает прямой вызов Путину, а действует с согласия тех, кто считает это военными преступлениями. ЧВК "Вагнер" сражалась вместе с российскими регулярными войсками в Украине и возглавила многомесячный штурм города Бахмут на востоке страны, который пал ранее в этом месяце.