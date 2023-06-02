Ким Кэттролл появится в роли Саманты в продолжении "Секса в большом городе"

Правда, как сообщает Variety, ее персонаж Саманта появится в одном эпизоде второго сезона, и это будет только одна сцена в финальной серии сезона.

По сюжету Саманта поговорит по телефону с Кэрри. При этом во время съемок Кэттролл не пересекалась ни с актрисами, которые играли ее подруг, ни с шоураннером шоу Майклом Патриком Кингом.

Однако ради Саманты в сериал вернулась художница по костюмам Патриция Филд, которая придумала образ Ким для этой сцены. "Горящая изба" отмечает, что при этом Филд не принимала участия в создании "И просто так".

Контекст

В первом сезоне продолжения "Секса в большом городе" отсутствие Саманты объяснили тем, что она уехала жить в Лондон из-за работы. Одной из причин такого решения стала ссора Саманты с Кэрри. Однако по ходу сериала подруги возобновили общение: они начали переписываться.

Сама актриса Ким Кэттролл заявляла ранее, что не хотела сниматься в этом проекте - из-за разногласий с коллегами по съемкам. Кроме того, и Сара Джессика Паркер заявила, что она против возвращения Ким к роли Саманты Джонс.