Памятник Пушкину в течение месяца передадут Союзу художников Латвии

RUS TVNET уже сообщал, что Рижское агентство памятников 30 мая переместило на склад памятник поэту Александру Пушкину в парке Кронвальда, чтобы впоследствии передать его во владение музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто концептуальное соглашение о хранении скульптуры и дальнейшей выставке.

Лицитис отметил, что Рижскому агентству памятников и Союзу художников Латвии необходимо заключить соглашение о передаче памятника во владение Союза, что может занять около месяца.

На вопрос, проявил ли автор скульптуры Александр Таратинов интерес к тому, чтобы вернуть памятник себе, Лицитис подчеркнул, что желание было высказано, но в распоряжении Рижского агентства памятников нет документации, что скульптура могла бы ему еще принадлежать. У автора есть авторское право, означающее, что нельзя преобразовывать скульптуру, например, снять трость или поменять шляпу.

Как отметил президент Союза художников Латвии Игорь Добычин, когда скульптура Пушкина окажется в Союзе, она будет размещена в музее Союза художников Латвии как свидетельство жанра соответствующего периода.

"Наш интерес связан именно с техникой исполнения, использованными материалами и также автором, который является важным в европейском масштабе. Его работы размещены в городской среде Амстердама, Санкт-Петербурга. Он образует исторические образы, и в его творчестве не наблюдается какая-либо идеология или пропаганда. Он изучает исторические образы и размещает скульптуры в городской среде", - сказал Добычин.

Решение о перемещении было принято, так как в 2009 году как Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги, так и Государственная инспекция по охране памятников культуры не согласовали размещение памятника в парке Кронвальда, предлагая выбрать альтернативные места.

В следствии этого памятник в конкретном месте был установлен и до сих пор находился не в соответствии с нормативными актами. Одновременно с 3 марта 2023 года Совет по памятникам Рижской думы выразил рекомендательную поддержку для перемещения памятника на более подходящий место.