ВСУ нанесли удары по оккупированному Россией Бердянску

Вооруженные силы Украины в пятницу нанесли удары по оккупированному Россией городу Бердянску в Запорожской области, сообщают должностные лица и очевидцы.
На опубликованных в соцсетях видео виден столб дыма в районе морского порта Бердянска. Источники сообщают о по меньшей мере шести взрывах.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что взрыв произошел в порту, через который россияне вывозили украденное.
Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила, что защитники Украины нанесли удары по позициям россиян. В городской военной администрации также рассказали, что, по предварительной информации, порт спешно покидают суда, которые недавно туда зашли, чтобы вывести украденное в Украине зерно и металл.
В Telegram-каналах опубликованы фотографии, на которых видны российские корабли, покидающие порт.
Представитель подконтрольных России "властей" аннексированной части региона Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, взрывы - попытка ракетного обстрела города со стороны ВСУ в сочетании с работой российской ПВО, пишет "Медуза".
Ukrainian strikes on the Russian facilities in occupied territories continue.— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 2, 2023
The video shows smoke rising in the port of Berdiansk at noon today.
📹TG/Glavnoe Berdyansk pic.twitter.com/t4naDw8MEA
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