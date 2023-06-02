ВСУ нанесли удары по оккупированному Россией Бердянску

На опубликованных в соцсетях видео виден столб дыма в районе морского порта Бердянска. Источники сообщают о по меньшей мере шести взрывах.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что взрыв произошел в порту, через который россияне вывозили украденное.

Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила, что защитники Украины нанесли удары по позициям россиян. В городской военной администрации также рассказали, что, по предварительной информации, порт спешно покидают суда, которые недавно туда зашли, чтобы вывести украденное в Украине зерно и металл.

В Telegram-каналах опубликованы фотографии, на которых видны российские корабли, покидающие порт.

Представитель подконтрольных России "властей" аннексированной части региона Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, взрывы - попытка ракетного обстрела города со стороны ВСУ в сочетании с работой российской ПВО, пишет "Медуза".

Ukrainian strikes on the Russian facilities in occupied territories continue.



The video shows smoke rising in the port of Berdiansk at noon today.

📹TG/Glavnoe Berdyansk pic.twitter.com/t4naDw8MEA — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 2, 2023