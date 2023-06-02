Дело о флешках с компроматом: суд первой инстанции оправдал экс-чиновника VID

В ходе осмотра флешек было констатировано, что на них находится коллективное заявление должностных лиц таможни, в котором Барс, выдавая себя за коллектив таможенников, сообщает очерняющую информацию о нескольких чиновниках VID высшего ранка, которые якобы требовали взятку от должностых лиц таможенного управления VID, и, не получив его, использовали служебные полномочи и начали преследование сотрудников таможни.

Упомянутое заявление с очерняющей информацией было распространено и разослано адресатам, что подтверждает факт, что идентичное находящемуся на флешке заявлению от имени коллектива заявление было получено VID как исходящий документ от Минфина.

Кроме того, было найдено заявление, адресованное директору Госагентства занятости, в котором выражена очерняющая информация о супруге чиновника VID высокого ранка, которая работает в Госагентстве занятости. Это заявление было подписано именем журналистки региональной газеты, однако в ходе расследования выяснилось, что она такое заявление не отправляла.

Кроме того, на флешке констатировано поданное в VID завление "В троллейбусе говорят" о сотруднике финансовой полиции VID. По мнению суда, это непрямым образом свидетельствует о том, что Барс систематически подавал подписанные чужими именами или анонимные заяваления.

Против Барса VID начал дисциплинарное дело о получении информации из базы данных VID без правового обоснования. Он получил информацию о крестьянском хозяйстве, владелец которого - отец Барса.

В пояснениях суду Барс указал, что работал в VID с 2003 года, но в тот момент, когда ротацию должностных лиц VID необходимо было юридически обеспечить постановлением генерального директора VID, на него "начали поступать различные жалобы" с целью заставить его уйти с работы.

Барс также заявил суду, что никогда не занимался подделкой каких-либо документов.