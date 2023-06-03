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Видео ⟩ "Самые глупые в Латвии!": Тимротс о дорожных знаках в Иманте

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Знаки в Иманте
Знаки в Иманте Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Благодаря вопросу зрительницы программы Zebra Санды, программа прибыла в странное место - на улицу Зентенес в Риге, где экспериментально разместили "лежачего полицейского", о чем не предупреждает ни один дорожный знак, а также знак ограничения скорости - 30 км/ч прямо перед перекрестком.

Тимротс подходит к знаку 30 км/ч, проходит 50 метров, а затем появляется знак главной дороги, который отменяет 30 км/ч. Вы можете ехать со скоростью 50 км/ч, если перед перекрестком установлен знак 30 км/ч. После перекрестка знака нет.

То же самое и с "лежачим полицейским", о котором не предупреждает ни один дорожный знак.

"Знаки здесь выдуманы, извините, более глупого знака в Латвии я не видел", - сказал ведущий Паул Тимротс.

Видео: Сюжет программы Zebra

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