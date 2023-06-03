Видео ⟩ "Самые глупые в Латвии!": Тимротс о дорожных знаках в Иманте

Тимротс подходит к знаку 30 км/ч, проходит 50 метров, а затем появляется знак главной дороги, который отменяет 30 км/ч. Вы можете ехать со скоростью 50 км/ч, если перед перекрестком установлен знак 30 км/ч. После перекрестка знака нет.

То же самое и с "лежачим полицейским", о котором не предупреждает ни один дорожный знак.

"Знаки здесь выдуманы, извините, более глупого знака в Латвии я не видел", - сказал ведущий Паул Тимротс.

Видео: Сюжет программы Zebra