Видео ⟩ "Самые глупые в Латвии!": Тимротс о дорожных знаках в Иманте

Благодаря вопросу зрительницы программы Zebra Санды, программа прибыла в странное место - на улицу Зентенес в Риге, где экспериментально разместили "лежачего полицейского", о чем не предупреждает ни один дорожный знак, а также знак ограничения скорости - 30 км/ч прямо перед перекрестком.
Тимротс подходит к знаку 30 км/ч, проходит 50 метров, а затем появляется знак главной дороги, который отменяет 30 км/ч. Вы можете ехать со скоростью 50 км/ч, если перед перекрестком установлен знак 30 км/ч. После перекрестка знака нет.
То же самое и с "лежачим полицейским", о котором не предупреждает ни один дорожный знак.
"Знаки здесь выдуманы, извините, более глупого знака в Латвии я не видел", - сказал ведущий Паул Тимротс.
Видео: Сюжет программы Zebra
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!