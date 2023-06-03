В сети появилась кремлевская пропагандистская программа. Она имитирует женское ток-шоу

На Youtube появилась новая российская пропагандистская программа "Подруги Зет". Оно имитирует популярное женское ток-шоу, но по сути транслирует военную пропаганду. Например, в первом выпуске лидеры обсуждали, какой должна быть женщина, поддерживающая войну, сообщает независимое СМИ "Медуза".
Концепция программы имитирует российское ток-шоу "Подруги", которое является одной из самых популярных программ на русском языке на YouTube. В нем тройка ведущих обсуждала "табуированные темы, связанные с отношениями и сексом в российском обществе". Шоу собирало несколько миллионов зрителей.
"Подруги Зет" - пропагандистская программа, в которой ее ведущие рассуждают на такие темы, как "спецоперация", "мобилизация", российско-грузинский пограничный пункт "Верхний Ларс", "военные корреспонденты", "беспилотники".
В почти часовом первом выпуске участвуют три ведущих: Анастасия Кашеварова, бывшая помощница спикера Госдумы Вячеслава Володина; Екатерина Агранович, продюсер пропагандистского сериала "Мобилизация", и Ульяна Стриж, которая называет себя волонтером и помогает российским военным на оккупированной территории Донбасса. Все трое также ведут блоги о войне в Украине. В следующем эпизоде к ним присоединится еще одна ведущая, личность которой пока неизвестна.
Также неизвестно, кто финансирует или готовит эту программу.
Агранович утверждает, что идея программы "Подруги Зет" пришла в голову ведущим шоу в кафе, но их вдохновил "общий друг" - пропагандист и военный блогер Владлен Татарский, погибший при взрыве в Санкт-Петербурге.
Первый выпуск назывался "Женщины на войне".
Значительную часть первой серии шоу ведущие посвятили обсуждению того, какой должна быть женщина, поддерживающая войну в Украине. Кашеварова высказала мнение, что российские телеведущие выглядят "асексуально".
Одну из главных кремлевских пропагандисток Ольгу Скабееву критиковали за то, что из нее "сделали какого-то солдата", и советовали ей "открыть в себе женственность".
"Сформировалась такая ситуация, когда единственный символ, который «включает» людей, - это бабушка с флагом. Коллективное бессознательное кормится бабушкой с флагом, ребенком, который машет солдатам. У нас нет поп-культурной коннотации, где кто-то похожий на Мэрилин Монро в красивом блестящем платье стоит перед военными и поет", - сказала Агранович.
По словам ведущей, в России "образ женщины" означает "образ Бога и Родины", а в Украине - "образ ведьмы и смерти".
Ведущие также рассказали, что большинство мужчин, побывавших на войне, хотят вернуться на фронт, потому что находят там друзей. "Вы, наконец, понимаете свои потребности и смысл жизни. Там тебя ждут, твой приход - это приход солнца", - сказала пропагандистка Кашеварова.
Агранович сказала, что война "действительно является местом, где люди оживают".
Удивительно, но программа также критикует Минобороны России, заявляя, что оно слишком медленно отвечает на вопросы провластных СМИ о новостях с передовой и слишком непрозрачно.
Все российское государство также подвергается критике со стороны "Подруг Зет" за то, что чиновники не объясняют причину, по которой Кремль начал войну.
"Государство не дает этой идеологии. Что такое демилитаризация и денацификация, никто не понимает - нам никто не разжевывает. Нет никаких брошюрок идеологических. Даже те, что есть, написаны непонятным юридическим языком", - возмущались пропагандистки.
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