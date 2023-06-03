В сети появилась кремлевская пропагандистская программа. Она имитирует женское ток-шоу

Первый выпуск назывался "Женщины на войне".

Значительную часть первой серии шоу ведущие посвятили обсуждению того, какой должна быть женщина, поддерживающая войну в Украине. Кашеварова высказала мнение, что российские телеведущие выглядят "асексуально".

Одну из главных кремлевских пропагандисток Ольгу Скабееву критиковали за то, что из нее "сделали какого-то солдата", и советовали ей "открыть в себе женственность".

"Сформировалась такая ситуация, когда единственный символ, который «включает» людей, - это бабушка с флагом. Коллективное бессознательное кормится бабушкой с флагом, ребенком, который машет солдатам. У нас нет поп-культурной коннотации, где кто-то похожий на Мэрилин Монро в красивом блестящем платье стоит перед военными и поет", - сказала Агранович.

По словам ведущей, в России "образ женщины" означает "образ Бога и Родины", а в Украине - "образ ведьмы и смерти".

Ведущие также рассказали, что большинство мужчин, побывавших на войне, хотят вернуться на фронт, потому что находят там друзей. "Вы, наконец, понимаете свои потребности и смысл жизни. Там тебя ждут, твой приход - это приход солнца", - сказала пропагандистка Кашеварова.

Агранович сказала, что война "действительно является местом, где люди оживают".

Удивительно, но программа также критикует Минобороны России, заявляя, что оно слишком медленно отвечает на вопросы провластных СМИ о новостях с передовой и слишком непрозрачно.

Все российское государство также подвергается критике со стороны "Подруг Зет" за то, что чиновники не объясняют причину, по которой Кремль начал войну.

"Государство не дает этой идеологии. Что такое демилитаризация и денацификация, никто не понимает - нам никто не разжевывает. Нет никаких брошюрок идеологических. Даже те, что есть, написаны непонятным юридическим языком", - возмущались пропагандистки.