"Честь служить Риге" тоже требует убрать флаг ЛГБТ+ со здания думы

Правление партии "Честь служить Риге" также потребовало немедленно снять флаг ЛГБТ+ со здания Рижской думы, сообщили представители партии.
По мнению партии, вывешивание флага не соответствует установленным правилам вывешивания государственных флагов на общественных зданиях, это решение не обсуждалось и не поддерживалось ни на одном из заседаний Рижской думы.
Председатель правления партии Олег Буров подчеркнул, что для партии важны христианские и семейные ценности, и хотя партия уважает многообразие и его проявления в обществе, по мнению партии, неприемлемо то, что в Рижской думе не принимается во внимание мнение всего общества.
Партия подчеркивает, что основной функцией самоуправления Риги является решение различных экономических вопросов, которые способствовали бы благосостоянию жителей города и улучшению городской среды, а не раскол общественного мнения.
По мнению "Честь служить Риге", такое действие непродуманно и подрывает честь страны и города.
Уже сообщалось, что фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов (НО/ЛОР) в Рижской думе требует снять флаг LGBT+ со здания Рижской думы, сообщил агентству ЛЕТА заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс (Национальное объединение).
Ратниекс обратился к исполнительному директору города Янису Ланге с просьбой объяснить, почему этот флаг вывешен рядом с официальными флагами думы. Обычно это только флаги важного значения - Латвии, города Риги, Евросоюза и Украины.
Исполнительный директор указал, что соответствующий вопрос следует адресовать председателю думы.
Члены фракции НО/ЛОР заявили, что мэр Риги Мартиньш Стакис действовал произвольно и недемократично, навязывая свою волю большинству без обсуждения в коалиции или совете фракций Рижской думы. Ратниекс подчеркивает, что Рижская дума не находится в руках одной партии, и большинство думы не исповедует данную идеологию. Рижская дума является представительным органом всех рижан. Это центральное здание муниципалитета, а не частная собственность или кафе одного чиновника.
Фракция НО/ЛОР напоминает, что в Рижской думе 60 депутатов, а фракция партии "Прогрессивные " насчитывает 14 депутатов, что не является большинством в думе и не представляет большинство рижан.
Кроме того, о флаге на балконе здания стало известно общественности только поздно вечером в пятницу, когда закончились часы работы думы, что свидетельствует о скрытых и закулисных действиях, добавляет Ратниекс.
Со своей стороны, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что флаг LGBT+ вывешен у здания Рижской думы его распоряжением в знак солидарности с гражданами Латвии, которые завтра отправятся на прайд, отстаивая права человека, против насилия и дискриминации. Мнение мэра изложил агентству LETA его советник Алексис Золднерс.
"Рига - столица Латвии, страны Евросоюза, и, как и в других европейских городах, этот флаг вывешивается у мэрии перед прайдом. В Вильнюсе даже городскую думу подсвечивали в цветах радуги. Мы рады объединиться с нашими союзниками - странами ЕС, посольствами США и Канады в Латвии", - говорит Стакис.
Поэтому флаг LGBT+ не будет снят со здания Рижской думы.
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