"Честь служить Риге" тоже требует убрать флаг ЛГБТ+ со здания думы

Исполнительный директор указал, что соответствующий вопрос следует адресовать председателю думы.

Члены фракции НО/ЛОР заявили, что мэр Риги Мартиньш Стакис действовал произвольно и недемократично, навязывая свою волю большинству без обсуждения в коалиции или совете фракций Рижской думы. Ратниекс подчеркивает, что Рижская дума не находится в руках одной партии, и большинство думы не исповедует данную идеологию. Рижская дума является представительным органом всех рижан. Это центральное здание муниципалитета, а не частная собственность или кафе одного чиновника.

Фракция НО/ЛОР напоминает, что в Рижской думе 60 депутатов, а фракция партии "Прогрессивные " насчитывает 14 депутатов, что не является большинством в думе и не представляет большинство рижан.

Кроме того, о флаге на балконе здания стало известно общественности только поздно вечером в пятницу, когда закончились часы работы думы, что свидетельствует о скрытых и закулисных действиях, добавляет Ратниекс.

Со своей стороны, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что флаг LGBT+ вывешен у здания Рижской думы его распоряжением в знак солидарности с гражданами Латвии, которые завтра отправятся на прайд, отстаивая права человека, против насилия и дискриминации. Мнение мэра изложил агентству LETA его советник Алексис Золднерс.

"Рига - столица Латвии, страны Евросоюза, и, как и в других европейских городах, этот флаг вывешивается у мэрии перед прайдом. В Вильнюсе даже городскую думу подсвечивали в цветах радуги. Мы рады объединиться с нашими союзниками - странами ЕС, посольствами США и Канады в Латвии", - говорит Стакис.

Поэтому флаг LGBT+ не будет снят со здания Рижской думы.