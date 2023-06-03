На Бривибас гатве около Этнографического музея образовалась пробка

В субботу, 3 июня, в Риге на Бривибас гатве у Этнографического музея под открытым небом образовалась пробка.
В направлении от центра Риги к музею образуется пробка.
Поэтому водителям рекомендуется выбирать другие маршруты для выезда из столицы в сторону Сигулды.
Как уже сообщалось, сегодня и завтра в Латвийском этнографическом музее под открытым небом проходит традиционная ярмарка, сообщила агентству LETA пресс-секретарь музея Лига Римшевича.
Свою продукцию на ярмарке предложат более 500 ремесленников, отечественных производителей продуктов питания и косметики, книгоиздателей и предприятий общественного питания.
Также запланирована разнообразная культурная программа. Выступят фольклорные ансамбли и народные музыканты, а также будет возможность посмотреть самодеятельные театральные постановки.
Латвийский этнографический музей под открытым небом - один из старейших и крупнейших музеев под открытым небом в Европе. Его площадь составляет 87 гектаров, здесь находится 114 старинных построек со всех регионов Латвии.
В музее ведутся коллекционно-хранительские, просветительские, научно-исследовательские и реставрационные работы. В 2024 году музей отметит свое столетие. В музее есть две сельские экспозиции в их естественном местоположении - музей "Вевери" в Вецпиебалгской волости и рыболовецкий хутор "Витолниеки" на берегу моря в Руцавской волости.
Во время ярмарки автомобили могут останавливаться и стоять на Бривибас гатве, а Rīgas satiksme организует дополнительный автобусный маршрут между музеем и Юглой.
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