Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия потеряла под Бахмутом почти 23 тысячи солдат. Потери Украины на этом направлении в 7,5 раза меньше.
Под Бахмутом потери Украины были в 7,5 раз меньше, чем у РФ
Данилов привел эти цифры в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Данилова спросили, почему Украина не оставила Бахмута. Секретарь СНБО ответил, что вооруженные силы должны защищать свои города, и без сопротивления Украины Россия выиграла бы войну.
"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек (оккупантов, - ред.). Наши потери были в 7,5 раз меньше", - заявил Данилов, отвечая на вопрос, почему Украина отчаянно защищала Бахмут.
Всего с 1 сентября по июнь 2023 года в Украине погибли более 160 тысяч солдат российской армии.
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