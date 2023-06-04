Выборы президента: были попытки сорвать голосование за Ринкевича

Хотя исход президентских выборов на этот раз решился довольно быстро - в три тура голосования - и самая большая интрига исчезла уже после первого голосования, тем не менее еще в день выборов в кулуарах Сейма распространились версии, что можно ожидать некоторых сюрпризов. Эдгар Ринкевич незадолго до того, как стать новоизбранным президентом, воздержался от предсказания исхода выборов передаче De Facto, заявив, что в латвийской политике возможны всякие неожиданности. В свою очередь, другие политики упоминают попытки сорвать голосование за Ринкевича, обращаясь к отдельным депутатам.
Когда все три кандидата в президенты - Улдис Пиленс, Элина Пинто и Эдгар Ринкевич - прибыли, поприветствовали друг друга и сели в гостевом секторе зала заседаний Сейма, начались дебаты. Депутаты "Прогрессивных" похвалили своего кандидата Пинто. Пиленсу пообещали поддержку "Объединенный список" и несколько депутатов "Латвии на первом месте". В свою очередь, в самом начале заседания только лидер "Нового Единства" Айнарс Латковскис положительно высказался об Эдгаре Ринкевиче, которого продвигала партия - остальные ее депутаты не поднимались на трибуну.
Поэтому наибольший интерес у присутствующих вызвало выступление лидера второй по численности фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктора Валайниса. Он сослался как на геополитическую ситуацию, так и на внутриполитические проблемы, в решении которых должен участвовать президент, но в конце выступления не раскрыл всех карт и сохранил интригу до официального результата первого тура.
Через некоторое время были объявлены результаты первого тура: 42 голоса за Ринкевича от "Нового Единства" и СЗК. У Пиленса было 25 голосов от "Объединенного списка", "Латвии на первом месте" и Глории Гревцовой, а у Пинто - 10 голосов от "Прогрессивных". Никто не набрал минимум - 51 голос, необходимый для избрания, и за всех трех кандидатов пришлось голосовать снова.
Уже первый тур также показал, что "Стабильности!" голосует против всех, а Национальное объединение в голосовании не участвует.
После второго тура результат не изменился, и Пинто - как кандидат, набравший наименьшее количество голосов, - выбыла из продолжения борьбы. Гонка превратилась в поединок между Ринкевичем и Пиленсом.
В ожидании третьего тура Ринкевич прокомментировал промежуточный результат. Он признался, что до последнего не был уверен, проголосует ли за него вся фракция СЗК.
В третьем туре голосования Ринкевич получил 52 голоса и был избран следующим президентом страны. За него проголосовали и "Прогрессивные". Сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев признал, что фракция уже определилась с "планом Б" на случай выбывания Пинто.
Спикер Сейма Эдвард Смилтенс поговорил с De Facto после того, как Ринкевич уже победил представляемого им кандидата Пиленса. В то время как на заднем плане представители фракции "Нового Единства" радостно собрались для группового фото с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и новоизбранным президентом, Смилтенс отверг версию о том, что нынешняя политическая ситуация вызвана самой партией "Объединенный список", не согласившейся на переизбрание Левитса.
"Сегодня я могу сказать следующее: в декабре и январе мне было ясно, что Эгил Левитс с большинством голосов на посту президента Латвии не входит в планы. Каждая партия уже планировала выставить своего кандидата. Просто "Объединенный список" не хотел оставаться в роли последнего. Во-вторых, у нас были обязательства перед избирателем - мы обещали, что будем продвигать нашего кандидата, и мы это сделали. И "Единство" тоже продвигало своего кандидата", - поясняет Смилтенс.
Лидер фракции "Новое Единство" Латковскис, в свою очередь, по-прежнему подчеркивает, что именно он, а не представители НО изначально ходили и к "Прогрессивным", и в СЗК, чтобы говорить о поддержке Левитса. Латковскис также утверждает, что не был уверен в шансах Ринкевича на победу даже накануне предвыборной кампании: "Были ли в последние дни попытки напрямую обратиться к членам моей фракции вне Сейма? Да, были попытки. (...) Не буду называть имен. Но что было интересного на этот раз? (...) На этот раз сторона, которая была заинтересована в том, чтобы что-то сорвать, была просто заинтересована в том, чтобы какой-то конкретный депутат не пришел на собрание или не проголосовал. Даже не нужны были голоса нашим конкурентам".
"Если до этого такая информация появлялась в переговорах с другими фракциями, то я ее воспринимал, скорее, так, ну, знаете, в переговорах используют - "трудно" и тому подобное. Но когда я также получил такую информацию от своих коллег, я понял, что есть большой интерес к тому, чтобы наш кандидат не был избран. Утром ситуация изменилась, в том числе когда мы поговорили с теми фракциями, которые не голосовали за нашего кандидата, и тогда у нас появилась уверенность, что эти 52 голоса могут у нас быть", - говорит Латковскис о последних днях перед выборами.
Он отмечает, что интерес к президентским выборам проявляли "бывшие политики". Неофициально несколько источников De Facto ссылались на "улицу Дзирнаву" - на латвийском политическом жаргоне под этим обычно понимается экс-премьер Андрис Шкеле, поскольку его офис находится на этой улице.
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