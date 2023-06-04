Выборы президента: были попытки сорвать голосование за Ринкевича

Лидер фракции "Новое Единство" Латковскис, в свою очередь, по-прежнему подчеркивает, что именно он, а не представители НО изначально ходили и к "Прогрессивным", и в СЗК, чтобы говорить о поддержке Левитса. Латковскис также утверждает, что не был уверен в шансах Ринкевича на победу даже накануне предвыборной кампании: "Были ли в последние дни попытки напрямую обратиться к членам моей фракции вне Сейма? Да, были попытки. (...) Не буду называть имен. Но что было интересного на этот раз? (...) На этот раз сторона, которая была заинтересована в том, чтобы что-то сорвать, была просто заинтересована в том, чтобы какой-то конкретный депутат не пришел на собрание или не проголосовал. Даже не нужны были голоса нашим конкурентам".

"Если до этого такая информация появлялась в переговорах с другими фракциями, то я ее воспринимал, скорее, так, ну, знаете, в переговорах используют - "трудно" и тому подобное. Но когда я также получил такую ​​информацию от своих коллег, я понял, что есть большой интерес к тому, чтобы наш кандидат не был избран. Утром ситуация изменилась, в том числе когда мы поговорили с теми фракциями, которые не голосовали за нашего кандидата, и тогда у нас появилась уверенность, что эти 52 голоса могут у нас быть", - говорит Латковскис о последних днях перед выборами.

Он отмечает, что интерес к президентским выборам проявляли "бывшие политики". Неофициально несколько источников De Facto ссылались на "улицу Дзирнаву" - на латвийском политическом жаргоне под этим обычно понимается экс-премьер Андрис Шкеле, поскольку его офис находится на этой улице.