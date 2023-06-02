Липину интересно ⟩ Ринкевич - президент. Что это значит для коалиции, русскоязычных и ЛГБТ?

Итак, ̶н̶а̶р̶о̶д̶ Сейм Латвии сделал свой выбор. Ближайшие четыре года президентом нашей страны будет бессменный до этого министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Настало наше любимое время - время прогнозов! Каким президентом будет Ринкевич, станет ли он лидером для всей Латвии и, что самое интересное, поменяется ли правящая коалиция?
ЛГБТ+
Что ж. Давайте начнем с темы, которая ожидаемо стала главной в обсуждении личности нового президента. Эдгар Ринкевич - открытый гей. Он сделал каминг-аут в 2014 году, став первым политиком такого уровня в Латвии, признавшим свою принадлежность к ЛГБТ+.
I proudly announce I'am gay... Good luck all of you...— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 6, 2014
Комментаторы в сетях поспешили тренироваться в остроумии: "а первой леди кто будет", "флаг Латвии теперь радужный", "меняем слова гимна" и прочее.
В тысячный раз писать о том, почему гомофобия - это плохо, уже скучно. И да, это именно гомофобия, а не "мы должны знать все про личную жизнь президента". Во время президентства Вайры Вике-Фрейберги первой леди в Латвии тоже не было. И ничего, как-то жили.
Уважаемые "интересующиеся", у меня к вам вопрос: вы можете назвать хотя бы одного партнера предыдущих президентов Латвии? Подумайте. Помните ли вы Ингу Вейоне, Линду Затлере или Индрикиса Фрейбергса?
Помните? Отлично. Потому что три имени выше не имеют к президентам Латвии никакого отношения. В отличие от Иветы Вейоне, Лилиты Затлере и Иманта Фрейбергса.
Так что личная жизнь нашего президента нас должна волновать в последнюю очередь. Единственное, что о Ринкевиче говорит его принадлежность к ЛГБТ+ - это его человеческая храбрость.
На то, чтобы в своей ориентации признаться окружающим (особенно в нашем обществе), нужна огромная смелость. И этот поступок тем ценнее, что становится примером для сотен и тысяч подростков, которые боятся и стесняются того, чего бояться и стесняться не надо.
Добавлю еще, что многие критики скрывают свою гомофобию за аргументом "Ринкевич использует тот факт, что он гей, для успешной карьеры в политике. И президентом стал только благодаря этому". Надо ли говорить, что Ринкевич крайне редко упоминает о своей принадлежности к ЛГБТ+. В тех же предвыборных прениях об ориентации Ринкевича говорили только оппозиционные депутаты.
Но личная смелость все же слабо коррелирует с успешной карьерой политика. Впрочем, то, что Ринкевич и после каминг-аута остается одним из самых уважаемых и популярных политиков гомофобной Латвии, говорит о многом.
При этом спешу умерить оптимизм прогрессивно настроенных читателей. Да, лучше иметь открытого и толерантного президента, чем разделяющего на "правильных" и "неправильных". Но прямого влияния на законотворчество у президента нет. Ринкевич уже активно говорит о необходимости принятия закона о партнерских отношениях, но сомневаюсь, что у него хватит инструментов для претворения этого в жизнь.
Опыт - лучший учитель?
Теперь давайте все же говорить о вещах, которые напрямую влияют на профессиональные качества президента. И тут не обойтись без уже даже немного надоевшего факта - он рекордсмен по пребыванию на одном посту в правительстве без перерыва. С 25 октября 2011 года, то есть больше 11 с половиной лет, Ринкевич был бессменным министром иностранных дел, проработав министром в шести различных правительствах.
И нельзя сказать, что на то нет причин. Сфера международных отношений - это как раз та часть политики Латвии, где у нас все в порядке. Помните, например, начало пандемии? Пока в здравоохранении, образовании, благосостоянии творилась неразбериха - МИД работал над возвращением граждан Латвии домой.
Правда, дома их ждал хаос с проверками, карантинным периодом и другими вопросами здоровья. Это к сфере Ринкевича относилось в меньшей степени, но тем не менее осадок у многих "спасенных" оставался.
Да и до МИДа Ринкевич наработался в политике - о чем вспоминали многие выступавшие с трибуны депутаты, - еще с 1995 года находясь в Министерстве обороны. И да, он напрямую работал над вступлением Латвии в НАТО, что после 24 февраля 2022 года особенно актуально.
В общем, Ринкевич - действительно один из самых опытных и уважаемых политиков в Латвии. И уж точно самый опытный среди тройки кандидатов в президенты. Но гарантирует ли это успешную президентскую карьеру?
У нас есть два противоположных примера.
С одной стороны, Вайра Вике-Фрейберга. Пожалуй, самый уважаемый президент в новейшей истории Латвии. При этом взошла она на пост с нулевым опытом в политике, но смогла заслужить уважение глав крупнейших стран мира. Да и жителей Латвии тоже - посмотрите на рейтинги всех президентов Латвии.
Да, некоторое снижение около 2004 года - вступления Латвии в Евросоюз, что было не самым популярным решением среди определенного круга лиц. Но даже это "падение" находится выше рейтингов всех остальных президентов, кроме начала срока Вейониса.
Кстати, о нем. Из всех президентов новейшей Латвии именно у него был самый большой политический опыт. Как и Ринкевич, он долгое время пробыл министром на одном посту - министром среды (позже министр охраны среды и регионального развития) с 16 января 2003 года по 25 октября 2011 года. Позже полтора года был министром обороны.
И снова посмотрите на рейтинги. Более резкое падение было только у Эгила Левитса. Разумеется, на спад популярности Вейониса повлияло множество факторов, в том числе и его болезнь, из-за которой он не мог достаточно плотно работать на посту президента.
И тем не менее, возвращаясь к Ринкевичу, это говорит об одном. Да, у нового президента есть прекрасный бэкграунд, основа, от которой можно оттолкнуться. Но это определенно не гарантирует успеха. И судить нужно будет уже по факту.
Политическая нация
А по факту можно заметить, что, даже являясь министром иностранных дел, Ринкевич периодически обращал внимание и на внутренние проблемы, становясь эдаким "голубем мира".
Показателен в этом плане вопрос русскоязычного меньшинства, особенно в контексте войны в Украине.
Tāds īss pieteikums plašākai un nopietnai diskusijai par mums un mūsu nākotni pic.twitter.com/L9y9yRoJ0Z— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022
Вот, например, он выступает против термина "интеграция" и, скорее, хочет увидеть единое общество в политическом и ценностном контексте.
Или, скажем, он высказывается против запрета 9 мая - что редкость для политической элиты Латвии.
Ринкевич звал в Латвию и тех журналистов из России, которые выступают против путинского режима.
Да, "Дождь" в итоге в Латвии не задержался. Но и в той ситуации Ринкевич был последовательнее и спокойнее многих. Например, потребовал объяснений у Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).
И в целом оставался в рамках закона: "Думаю, что ни одна латвийская инстанция не будет затягивать с принятием конкретного решения в отношении телеканала "Дождь", однако это должно быть решение, основанное на фактах и законах".
Сравните это хотя бы с реакцией тогдашнего министра обороны Артиса Пабрикса: "Отнять у них всех ВНЖ"!
При этом у Ринкевича с NEPLP отношения не самые дружественные. Так, он стал первым высокопоставленным политиком (и вообще единственным министром), который публично высказался в защиту TVNET в истории со штрафом от NEPLP.
Respektējot NEPLP neatkarību, tomēr tās lēmums par TVNET sodīšanu nav izprotams un raisa daudzus jautājumus, uz kuriem jāsniedz atbildes jau tagad. Demokrātiskā valstī gala vārds ir tiesai, tomēr pat hibrīdkara apstākļos vārda brīvība un mediju neatkarība ir būtiska— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 23, 2023
В целом, как можно судить, до сих пор Ринкевич был в своих высказываниях достаточно спокоен, взвешен. Он редко занимал какие-то крайние позиции, если только дело не касалось войны в Украине, где он строго и жестко высказывается против России, периодически занимаясь забавным троллингом.
«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица»— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 2, 2022
Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКОhttps://t.co/HC8e5rjO7t
Опять-таки, будет видно, как Ринкевича изменит президентство. Но то, что он пока не отказывается от общения на русском, уже радует.
Будущее коалиции
Ну и напоследок. Президентом Ринкевича выбрали три партии, из которых "Новое Единство" (НЕ) является коалиционным, "Прогрессивные" в коалицию не вошли, но с НЕ дружны, и Союз зеленых и крестьян (СЗК), которые плотно уселись в оппозиции во многом из-за связи с экс-мэром Вентспилса Айваром Лембергсом.
При этом две другие коалиционные партии поддержку Ринкевичу не высказали. "Объединенный список" (ОС) до конца голосовал за своего кандидата Улдиса Пиленса, а Нацобъединение (НО) показательно ни за кого не голосовало и даже не выбирало бланки для голосования (та же "Стабильности!", например, отмечала "против всех").
И теперь у всех один и тот же вопрос. Новая коалиция грядет? НЕ+СЗК+"Прогрессивные" - это 52 голоса. Погранично, но, в принципе, рабочий вариант.
Разговоры об этом звучат все громче уже и от самих политиков. Так, председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис рассказал о том, что сотрудничество с СЗК возможно, просто Лембергс не будет иметь права появляться на коалиционных собраниях, так же как и Пиленс у ОС, потому что они оба не были избраны в Сейм (и даже не были в списках).
В свою очередь, Нацобъединение жестко говорит о том, что не собирается находиться в коалиции с СЗК и "Прогрессивными".
Исходя из этого, я вижу три сценария.
Сценарий № 1: Худой мир
Коалиция остается в прежнем составе: "Новое Единство", Нацобъединение и "Объединенный список". В конце концов, выборы президента в коалиционный договор не входили. Нацобъединение может дуться сколько угодно, но в других сценариях его в коалиции не будет в принципе, так что обиду можно и проглотить.
Сценарий № 2: Добрая ссора
Абсолютно новая коалиция: "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные". Проверенная в бою троица уже левоцентристского толка вместо привычного нам правоцентристского. Резких изменений все равно ждать сложно (не вижу варианта, при котором СЗК будет готов ратифицировать Стамбульскую конвенцию, например), но перетрясет правительство знатно.
Сценарий № 3: Что-то между
"Новое Единство", СЗК, "Прогрессивные" и "Объединенный список". ОС, в отличие от Нацобъединения, громких заявлений не делал. И даже, наоборот, написал о готовности сотрудничать с новым президентом. Вместе этот квартет набирает 67 голосов - это намного безопаснее, чем 54 или 52 голоса первых двух вариантов.
Предсказывать то, какой сценарий реалистичнее, я лично не берусь. Тут еще стоит отметить, что депутаты "Стабильности!" и "Латвии на первом месте" во время предвыборных прений намекали на две "подковерные" вещи.
Во-первых, на переговоры "Нового Единства" и СЗК, а во-вторых - на то, что "Объединенный список" "не боролся" за своего кандидата. Это упоминали и Алексей Росликов ("Стабильности!"), и Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте").
Что, если читать между строк, можно понять вполне определенным образом - и прошу обратить внимание, что это чистая спекуляция - по мнению оппозиционных депутатов, ОС и не хотел победы Пиленса. А значит, и победа Ринкевича их особенно не расстроила.
Тут можно заняться глубинной конспирологией и выйти на то, что выдвижение Пиленса изначально было частью очень продуманной стратегии по выкидыванию НО из коалиции, но это звучит уже слишком невероятно.
Но по факту у ОС нет особых причин покидать коалицию, а у "Нового Единства", вполне возможно, и нет к ним особых претензий. Так что мой личный прогноз - либо сценарий № 1 - коалиция не меняется, просто заседания проходят в чуть более холодной атмосфере; либо сценарий № 3 - Нацобъединение не сносит нанесенного оскорбления и впервые с 26 октября 2011 года теряет место в правящей коалиции.
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Сейчас в соцсетях витают настроения скорых перемен. Действительно Ринкевич своими делами, словами и карьерой очень сильно отличается от предыдущего главы государства Эгила Левитса.
Но насколько крупными будут эти перемены и повлияют ли они на другие аспекты политической жизни Латвии - большой вопрос. Вероятно, какие-то первые намеки на ответ появятся уже в ближайшее время. А пока могу сказать одно.
Господин Ринкевич, поздравляю вас с избранием на пост президента. Надеюсь, что ближайшие четыре года у меня будут поводы гордиться главой своей страны.
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