Липину интересно ⟩ Ринкевич - президент. Что это значит для коалиции, русскоязычных и ЛГБТ?

Так что личная жизнь нашего президента нас должна волновать в последнюю очередь. Единственное, что о Ринкевиче говорит его принадлежность к ЛГБТ+ - это его человеческая храбрость.

На то, чтобы в своей ориентации признаться окружающим (особенно в нашем обществе), нужна огромная смелость. И этот поступок тем ценнее, что становится примером для сотен и тысяч подростков, которые боятся и стесняются того, чего бояться и стесняться не надо.

Добавлю еще, что многие критики скрывают свою гомофобию за аргументом "Ринкевич использует тот факт, что он гей, для успешной карьеры в политике. И президентом стал только благодаря этому". Надо ли говорить, что Ринкевич крайне редко упоминает о своей принадлежности к ЛГБТ+. В тех же предвыборных прениях об ориентации Ринкевича говорили только оппозиционные депутаты.

Но личная смелость все же слабо коррелирует с успешной карьерой политика. Впрочем, то, что Ринкевич и после каминг-аута остается одним из самых уважаемых и популярных политиков гомофобной Латвии, говорит о многом.