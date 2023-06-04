Дело о закупках Rīgas satiksme: подозрения так и не были доказаны

В распоряжении KNAB имелись как изъятые при обыске вещественные доказательства, так и записи разговоров. Например, в одном из них Бемхенс указал Волкинштейну, что не нужно спешить с подписанием документов, так как не достигнуто соглашение по какому-то важному вопросу. В свою очередь, в другом разговоре в кафе на улице Кр. Валдемара Волкинштейн выслушал Мартинсонса, который объяснил, "какой будет схема".

Следователи предполагали, что дача взяток и легализация происходили в рамках двух разных схем. А поток денег, как говорят, организовал и контролировал Мартинсонс. В решении KNAB упоминается, что, скорее всего, часть взяток была передана в марте 2015 года, когда около полумиллиона евро было переведено пяти различным компаниям в Китае.

Из документа KNAB следует, что вторая, так называемая новая, схема предусматривала создание в Латвии компании, которой платили деньги как за содержание трамваев, так и в качестве взятки. В начале 2018 года была создана компания Tram-Serviss. Ее промежуточный совладелец - один из фигурантов дела, ныне покойный Александр Крячек - на допросе сказал, что фактически всеми закупками в Рижской думе руководил Мартинсонс.

Мартинонс отрицал связь с закупками Rīgas satiksme. Он признался, что знал некоторых причастных к делу людей. Например, они хорошие друзья с Бемхенсом, вместе отдыхают и их связывает баскетбол.

В последние годы не было никаких признаков того, что расследование KNAB продвигается вперед. Вскоре после утверждения в должности генеральный прокурор Юрис Стуканс пообещал поговорить с KNAB и прокуратурой, потому что "никто не может понять, где результат".

В конце прошлого года Стуканс уже подтвердил, что расследование оборвалось в Китае.

Сейчас следствие прекращено в отношении всех семерых, имевших право на защиту. Следователь KNAB Андрей Лысенко в своем постановлении обосновал, что не было получено доказательств, указывающих на преступления вне разумных сомнений, и невозможно было установить конечных получателей взяток.

KNAB указал в заявлении для СМИ, что информация, полученная в ходе расследования, послужила основанием для возбуждения четырех других уголовных производств KNAB, три из которых закончились требованиями о возбуждении уголовного дела.