Дело о закупках Rīgas satiksme: подозрения так и не были доказаны

Дело олигархов, дело картеля строителей, а теперь и дело о закупках Rīgas satiksme пополнили список крупных уголовных дел о коррупции, которые следователи и прокуратура не смогли довести до суда. Передача De Facto на LTV напоминает о том, какие были подозрения в начале расследования дела о закупках Rīgas satiksme.
В декабре 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало бизнесмена Мариса Мартинсонса, тогдашнего руководителя Rīgas satiksme Леона Бемхенса, председателя закупочной комиссии Игоря Волкинштейна (впоследствии он умер во время следствия) и других. Обыски также прошли у вице-мэра Риги Андриса Америкса и мэра Нила Ушакова.
KNAB опубликовал решение о прекращении уголовного дела в отношении всех причастных лиц.
Можно прочитать, что первоначальная информация указывала на возможную договоренность между Рижской думой и должностными лицами Rīgas satiksme, а также представителями чешских и польских компаний о даче взяток и их легализации.
Под подозрение попали закупки Rīgas satiksme троллейбусов (125 троллейбусов за 131,6 млн евро), автобусов (175 автобусов за 75,8 млн евро) и трамваев (20 трамваев за 62,6 млн евро). Предварительные данные давали основания полагать, что вовлеченные стороны договорились увеличить стоимость контрактов, чтобы выделить 5% на взятки.
Вскоре после арестов глава KNAB Екабс Страуме не обещал быстрых результатов в расследовании, так как придется сделать много запросов на иностранную юридическую помощь, но, учитывая большую работу, проделанную до арестов, Страуме положительно оценивал результат.
В распоряжении KNAB имелись как изъятые при обыске вещественные доказательства, так и записи разговоров. Например, в одном из них Бемхенс указал Волкинштейну, что не нужно спешить с подписанием документов, так как не достигнуто соглашение по какому-то важному вопросу. В свою очередь, в другом разговоре в кафе на улице Кр. Валдемара Волкинштейн выслушал Мартинсонса, который объяснил, "какой будет схема".
Следователи предполагали, что дача взяток и легализация происходили в рамках двух разных схем. А поток денег, как говорят, организовал и контролировал Мартинсонс. В решении KNAB упоминается, что, скорее всего, часть взяток была передана в марте 2015 года, когда около полумиллиона евро было переведено пяти различным компаниям в Китае.
Из документа KNAB следует, что вторая, так называемая новая, схема предусматривала создание в Латвии компании, которой платили деньги как за содержание трамваев, так и в качестве взятки. В начале 2018 года была создана компания Tram-Serviss. Ее промежуточный совладелец - один из фигурантов дела, ныне покойный Александр Крячек - на допросе сказал, что фактически всеми закупками в Рижской думе руководил Мартинсонс.
Мартинонс отрицал связь с закупками Rīgas satiksme. Он признался, что знал некоторых причастных к делу людей. Например, они хорошие друзья с Бемхенсом, вместе отдыхают и их связывает баскетбол.
В последние годы не было никаких признаков того, что расследование KNAB продвигается вперед. Вскоре после утверждения в должности генеральный прокурор Юрис Стуканс пообещал поговорить с KNAB и прокуратурой, потому что "никто не может понять, где результат".
В конце прошлого года Стуканс уже подтвердил, что расследование оборвалось в Китае.
Сейчас следствие прекращено в отношении всех семерых, имевших право на защиту. Следователь KNAB Андрей Лысенко в своем постановлении обосновал, что не было получено доказательств, указывающих на преступления вне разумных сомнений, и невозможно было установить конечных получателей взяток.
KNAB указал в заявлении для СМИ, что информация, полученная в ходе расследования, послужила основанием для возбуждения четырех других уголовных производств KNAB, три из которых закончились требованиями о возбуждении уголовного дела.
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