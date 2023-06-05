Что о Ринкевиче говорят его соседи?

Рижский замок, а также Юрмальская резиденция после инаугурации 8 июля перейдут в пользование Эдгара Ринкевича. Сам Ринкевич проживает в Юрмале - в обычной советской четырехэтажке с обычными соседями.

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Сосед по подъезду новоизбранного главы Латвии Игорь Андрис отзывается о нем хорошо: "Я хорошо отношусь к тому, что он стал президентом. Я часто смотрел, что он делает на своей работе. Как министр иностранных дел он очень хорош. В связи с Украиной он все правильно делал. Думаю, что все будет отлично".

Другой сосед - Петерис - также отозвался о Ринкевиче: "Очень аккуратный, умный, занимается спортом, знаю, что он в теннис играет, на велосипеде ездит, много гуляет зимой. [...] Когда я ушел на пенсию, то 16 лет был здесь управляющим. И с ним никогда никаких проблем не было. [...] Я с его мамой знаком, с госпожой Бирутой, - ездили на разные мероприятия".

В свою очередь, жительница Лига тоже рада за соседа: "Вижу его обычно, когда он едет на работу. За ним приезжает шофер, и они уезжают. Сколько раз я его встречала, он всегда жизнерадостный, улыбчивый, всегда приветствует, не высокомерный. Я рада, что сосед одержал эту победу. Я ему доверяю. Он мне действительно очень нравится. Приятный сюрприз для нас всех".

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