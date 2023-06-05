У Стакиса потребуют объяснений по поводу флага ЛГБТ+ на здании думы

Он сообщил, что завтра, 6 июня, в 11:00 состоится заседание думской коалиции, на котором будут запрошены разъяснения Стакиса по поводу вывешивания флага ЛГБТ+ на здании думы в прошлую пятницу.

"Речь идет не о флаге, а о принятии единоличного решения", - заявил Ратниекс. После разъяснений мэра Нацобъединение и LRA примут решение о дальнейших действиях.

Мероприятия Riga Pride в столице уже завершились, и флаг ЛГБТ+ снят со здания думы.

Депутаты Нацобъединения и LRA упрекают мэра в том, что он действовал "самовольно и недемократично, навязывая свою волю большинству без обсуждения в коалиции Рижской думы или совете фракций".

Стакис заявил, что флаг ЛГБТ+ на здании думы был вывешен по его распоряжению в знак солидарности с гражданами Латвии, которые в субботу участвовали в шествии за права человека, против насилия и дискриминации.

"Рига - столица Латвии, государства Европейского союза, и, как и в других европейских городах, на Ратуше перед шествием был вывешен этот флаг. В Вильнюсе Ратуша недавно даже была подсвечена в цветах радуги. Мы рады быть едины с нашими союзниками - посольствами стран Европейского союза, США и Канады в Латвии", - сказал Стакис.