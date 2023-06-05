Родившемуся в Латвии гражданину РФ отказали в убежище. Он боится, что его отправят воевать

Латвийская Республика отказала в предоставлении убежища родившемуся в Латвии гражданину России, который утверждал, что Россия хочет отправить его воевать в Украину, свидетельствует решение суда.
В мае прошлого года 47-летний гражданин России обратился в Государственную пограничную охрану с прошением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказало ему в предоставлении убежища, и мужчина обратился в суд, который отклонил ходатайство.
В феврале этого года мужчина вновь обратился к властям с просьбой о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. Мужчина заявил, что не может вернуться в Россию, где в случае отказа от мобилизации он будет приговорен к тюремному заключению, к тому же возвращаться некуда, так как в России у него нет родственников, нет связи с бывшей женой и детьми.
PMLP оставило повторное заявление без рассмотрения.
В апреле мужчина вновь обратился в суд. В заявлении он утверждал, что родился в Латвии, здесь живут его родители, нуждающиеся в поддержке. Решение отказаться от статуса негражданина Латвии и принять российское гражданство было принято в связи с семейной ситуацией и работой в то время.
Мужчина разведен, у него трое детей, которые живут с матерью в России. После развода он решил вернуться в Латвию. Также у мужчины нет ни собственности в России, ни каких-либо иных связей с этой страной, поэтому ему некуда возвращаться, а значит, человек останется в беспомощном состоянии без возможности обеспечить свои основные потребности, что считается опасной для жизни ситуацией.
По словам мужчины, выдворение из Латвии нарушило бы и его право на личную и семейную жизнь, поскольку он живет с родителями и поддерживает их материально.
Он также заявил, что по политическим убеждениям не поддерживает агрессию России против Украины. Нынешняя ситуация для него неприемлема.
Возвращение в Россию поставит под угрозу его свободу и нарушит права человека. Отказавшись от мобилизации и участия в боевых действиях на территории Украины, мужчина будет арестован и наказан за свою политическую позицию.
Суд отклонил ходатайство о возложении на PMLP обязанности повторно рассмотреть просьбу о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.
Одним из доводов суда было то, что, согласно выводам PMLP, в настоящее время в России нет широкомасштабного насилия или внутреннего вооруженного конфликта, которые могли бы представлять серьезную индивидуальную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц.
Суд согласился с выводами PMLP, которое не признало, что существует серьезная индивидуальная угроза жизни или здоровью заявителя в России из-за внутренних или международных вооруженных конфликтов в толковании закона об убежище.
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