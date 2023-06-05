Родившемуся в Латвии гражданину РФ отказали в убежище. Он боится, что его отправят воевать

Мужчина разведен, у него трое детей, которые живут с матерью в России. После развода он решил вернуться в Латвию. Также у мужчины нет ни собственности в России, ни каких-либо иных связей с этой страной, поэтому ему некуда возвращаться, а значит, человек останется в беспомощном состоянии без возможности обеспечить свои основные потребности, что считается опасной для жизни ситуацией.

По словам мужчины, выдворение из Латвии нарушило бы и его право на личную и семейную жизнь, поскольку он живет с родителями и поддерживает их материально.

Он также заявил, что по политическим убеждениям не поддерживает агрессию России против Украины. Нынешняя ситуация для него неприемлема.

Возвращение в Россию поставит под угрозу его свободу и нарушит права человека. Отказавшись от мобилизации и участия в боевых действиях на территории Украины, мужчина будет арестован и наказан за свою политическую позицию.

Суд отклонил ходатайство о возложении на PMLP обязанности повторно рассмотреть просьбу о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

Одним из доводов суда было то, что, согласно выводам PMLP, в настоящее время в России нет широкомасштабного насилия или внутреннего вооруженного конфликта, которые могли бы представлять серьезную индивидуальную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц.

Суд согласился с выводами PMLP, которое не признало, что существует серьезная индивидуальная угроза жизни или здоровью заявителя в России из-за внутренних или международных вооруженных конфликтов в толковании закона об убежище.