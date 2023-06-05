Politico: Россия нашла необычный способ, как обойти санкции и получить спецтехнику

После вторжения России в Украину против страны-агрессора были установлены экономические санкции. Вскоре после этого Великобританию охватила волна краж сельскохозяйственной техники. Как удалось выяснить СМИ, краденая техника "всплывает" в странах Восточной Европы, откуда попадает в Россию.
Как пишет Politico, в Великобритании активизировались банды, специализирующиеся на краже сельскохозяйственной техники. По предварительной информации, вся краденая техника отправляется в Восточную Европу. Не исключено, что после этого ее приобретают представители российских властей, которые больше не могут приобретать европейскую сельскохозяйственную технику легально.
Британская полиция подтвердила, что сейчас версия о том, что украденная в Великобритании техника затем попадает в Россию, полностью не доказана, однако следователям доступна информация, на основании которой можно считать, что случаи кражи специализированной техники - заказ из России.
Только в первом квартале 2023 года объем украденной сельскохозяйственной техники в Англии и Уэльсе вырос на 300%. Кроме того, целью воров становится и строительная техника, такая как эвакуаторы и дорогие GPS-устройства, позволяющие фермерам эффективнее ухаживать за своими полями.
На черном рынке за такие устройства платят от 8 до 10 тысяч евро за штуку.
Стоит отметить, что недавно российская авиакомпания "Аэрофлот" уже пыталась обойти санкции и обновить программное обеспечение Airbus A350. Осуществить это России помогло "дружественное" государство.
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