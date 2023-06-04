Передача: Сторонники Путина продолжают беззаботно заниматься бизнесом в Латвии

В Латвии Бурцев построил коттеджный поселок Green Village в Бабитском районе. Он принадлежит его жене Наталье Бурцевой. Вид на жительство она получила, потому что купила недвижимость в Пиньки, в поселке Салиена. Это проект, который когда-то был разработан несколькими политическими бизнесменами, в том числе Айнарсом Шлесерсом.

В качестве места жительства Бурцева указала адрес в Юрмале. Пять лет назад она попросила о продлении вида на жительство и в документах указала, что на покупку недвижимости ушли сбережения семьи, сформированные из зарплаты мужа.

Дмитрий Саввин - российский публицист и активист, резко выступавший против аннексии Крыма и подвергшийся за это политическим преследованиям. В 2015 году он покинул страну и попросил политического убежища в Латвии.

Он призывает ответственные учреждения Латвии гораздо больше внимания уделять приближенным к кремлевскому режиму людям, которые годами покупали здесь недвижимость и получали вид на жительство.

Недавно он обратился в комиссию Сейма по иностранным делам. Он указал на недостаточно строгую регламентацию. Саввин призывает применять санкции не к отдельным лицам, а ко всем сторонникам путинского режима в совокупности: правительству России, администрации президента, всем спецслужбам, Генштабу ВС, партии "Единая Россия", всем партиям, представители которых приняли аннексию Крыма, а также ко всем СМИ и организациям, связанным с этими группами.