Передача: Сторонники Путина продолжают беззаботно заниматься бизнесом в Латвии

Российская диссидентская организация бьет тревогу, что спустя полтора года после вторжения России в Украину люди, получившие финансовую выгоду от авторитарного путинского режима и активно поддерживавшие его, продолжают беззаботно заниматься бизнесом в Латвии. Они рекомендовали Латвии расширить список санкций, но не получили реакции на такое предложение, сообщает передача Nekā Personīga.
Во времена Ельцина нефтяная компания "ЮКОС" была одной из крупнейших российских компаний. Его владелец Михаил Ходорковский был самым богатым человеком в стране.
С приходом к власти Путина бизнес в России стал возможен только для лояльных президенту бизнесменов. В 2003 году Михаил Ходорковский был арестован, у него отобрали компанию "ЮКОС". Вскоре нефтяные месторождения перешли к "Роснефти", подконтрольной друзьям детства Владимира Путина. Ходорковский провел в тюрьме 11 лет.
Обвинения против Ходорковского были сфабрикованы. Алексей Голубович, один из директоров "ЮКОСа", дал показания против Ходорковского. Он был вознагражден за это. Пока остальное руководство компании сидело в тюрьмах или скрывалось в ссылке, Голубович наращивал свое состояние в России и вмешивался в политику.
Сотрудничество с авторитарным режимом оказалось для него выгодным. Ему принадлежат инвестиционные компании, доли в банке, виллы в Лондоне и Крыму. Голубович в свое время купил недвижимость в Латвии и получили за нее вид на жительство.
Здание на улице Тербатас, 14, неоднократно упоминалось в публикациях СМИ. Когда-то он был известен как "Офисный дом Шкеле". Фактически как минимум с 2018 года он принадлежит Алексею Голубовичу. Вернее, до прошлого лета, когда собственником всех зданий и сооружений стала его жена Елена Логинова.
Ей также был выдан временный вид на жительство в Латвии. Здание принадлежит компании Tērbatas 14 Centrs, она в свою очередь компании Kaivas Residential, а она - кипрской компании Belveron Holdings Limited. Истинным бенефициаром компании является Елена Логинова.
Кипрскому офшору Belveron Holdings принадлежит еще несколько ценных объектов недвижимости в Латвии в Старой Риге, Марупе, бульваре Райниса, Тейке и Межапарке.
Проект с более чем 300 квартирами на улице Кайвас разработала компания Dzimtā sēta. В финансовый кризис неплатежеспособность этой компании стала одним из самых громких скандалов. В итоге эти квартиры перешли в собственность компании Алексея Голубовича.
Хотя связь с лжесвидетелями процесса над Ходорковкой четко видна в латвийском реестре компаний, ни одно из этих объектов не было арестовано. Акции компаний также не заморожены.
Поселок Green Village принадлежит жене Геннадия Бурцева. Он заместитель генерального директора российской государственной компании "Сургутнефтегаз". В феврале этого года Путин своим распоряжением наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
В число собственников этого нефтяного гиганта входят сотни компаний, бенефициарами которых якобы является руководство "Сургутнефтегаза", но все дивиденды идут в пользу каких-то неизвестных лиц. Также сама компания накопила триллионы рублей в резервах. Российские оппозиционные политики внимательно изучили сделки "Сургутнефтегаза" и обнаружили, что финансами управляют друзья детства Владимира Путина, на первом плане - Геннадий Тимченко.
В Латвии Бурцев построил коттеджный поселок Green Village в Бабитском районе. Он принадлежит его жене Наталье Бурцевой. Вид на жительство она получила, потому что купила недвижимость в Пиньки, в поселке Салиена. Это проект, который когда-то был разработан несколькими политическими бизнесменами, в том числе Айнарсом Шлесерсом.
В качестве места жительства Бурцева указала адрес в Юрмале. Пять лет назад она попросила о продлении вида на жительство и в документах указала, что на покупку недвижимости ушли сбережения семьи, сформированные из зарплаты мужа.
Дмитрий Саввин - российский публицист и активист, резко выступавший против аннексии Крыма и подвергшийся за это политическим преследованиям. В 2015 году он покинул страну и попросил политического убежища в Латвии.
Он призывает ответственные учреждения Латвии гораздо больше внимания уделять приближенным к кремлевскому режиму людям, которые годами покупали здесь недвижимость и получали вид на жительство.
Недавно он обратился в комиссию Сейма по иностранным делам. Он указал на недостаточно строгую регламентацию. Саввин призывает применять санкции не к отдельным лицам, а ко всем сторонникам путинского режима в совокупности: правительству России, администрации президента, всем спецслужбам, Генштабу ВС, партии "Единая Россия", всем партиям, представители которых приняли аннексию Крыма, а также ко всем СМИ и организациям, связанным с этими группами.
Министерство иностранных дел, отвечающее за санкционную политику, ясно дает понять, что хочет следовать введенным Европой санкциям, а не создавать для Латвии свою отдельную систему.
Однако у Латвии уже есть инструмент для наказания сторонников Кремля. Выданные им ВНЖ, позволяющие свободно передвигаться по Европе, сейчас проверяются Службой финансовой разведки совместно со спецслужбами, полицией и Службой управления по делам гражданства и иммиграции. В прошлом году перед этими учреждениями была поставлена задача проверить все виды на жительство, выданные гражданам России и Беларуси до октября текущего года.
Все подозрительные получатели ВНЖ получали их, покупая недвижимость в Латвии. Власти начали расследования в отношении 19 человек, которые могут привести к уголовному преследованию.
Диссидентская организация предупреждает, что без действий сеть агентов влияния будет только расти. Однако в то же время она призывает и к упрощению процедур для тех, кого реально преследуют в России и Беларуси.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!