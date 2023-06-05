За оскорбление пассажирки уволен шофер рейса Лиепая - Ница

В сообщении говорится: "По жалобе на подозрительные действия водителя автобуса на рейсе 3 июня Лиепая - Ница по отношению к пассажиру Лиепайский автобусный парк (LAP) немедленно приступил к внутреннему расследованию. Согласно данным доступной информации, водитель автобуса действовал неприемлемо. Лиепайский автобусный парк извинился перед пассажиркой и немедленно прекратил трудовые отношения с конкретным водителем автобуса.

Безопасность пассажиров является одним из принципов оказания услуг LAP. Обязанность водителей автобусов LAP - безопасно доставить пассажиров в выбранную ими конечную точку. Конкретная ситуация неприемлема, и подобные случаи никогда не будут приниматься со стороны предприятия.

Как только LAP получил информацию о случившемся, было начато внутреннее расследование и водитель автобуса был отстранен от выполнения обязанностей, пока выяснялись обстоятельства дела. LAP связался с пассажиром, чтобы лично выяснить обстоятельства происшествия и извиниться за неприемлемую ситуацию. После заключения расследования LAP незамедлительно приступил к процедуре прекращения трудовых отношений с конкретным водителем автобуса.

LAP готов продолжать предоставлять всю необходимую информацию структурам, чтобы подробно и всесторонне расследовать инцидент, а также проводить все необходимые действия, чтобы предотвратить повторение таких ситуаций в будущем.

Лиепайский автобусный парк еще раз извиняется перед пассажиркой за пережитое как лично, так и публично".

Подробнее об этой истории читайте в онлайн-журнале Klik завтра, 6 июня.