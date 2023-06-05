Если призывников не хватит, то в августе в СГО будут призывать путем жеребьевки

Если необходимое количество призывников не будет набрано, 10 августа планируется провести первый набор в Службу государственной обороны (СГО) по принципу жеребьевки, сообщается на портале Министерства обороны sargs.lv.
Недавно завершился прием заявок на первый призыв в СГО, а подать в добровольном порядке заявку на второй призыв молодые люди могут до 15 июля 2023 года.
Если за это время необходимое число людей не будет набрано, недостающее количество новобранцев предполагается обеспечить путем случайного отбора.
Если число добровольцев на 11-месячную службу превысит запланированное количество квот, сначала будут призваны те, кто подал заявку первым. Таким образом, чем раньше подана заявка, тем больше шансов попасть в желаемое место службы, заявили в Минобороны.
Перед отбором 10 августа текущего года всем призывникам, квалифицированным для СГО, будет присвоен порядковый номер. Путем случайного отбора из этих порядковых номеров будут выбраны призывники, которые получат повестку для прохождения проверок.
Службу в частях армии второй набор СГО начнет в середине января 2024 года. Эти молодые люди будут служить в штабном батальоне Национальных вооруженных сил (НВС) в Риге, в дивизии противовоздушной обороны Воздушных сил НВС в Лиелварде и в 25-м батальоне боевого обеспечения Земессардзе в Стамериене Гулбенского края.
В 2024 году планируется призвать до 850 молодых людей, в том числе не более 200 молодых людей смогут добровольно записаться на прохождение СГО в Земессардзе, которое подразумевает участие в учениях на протяжении 28 дней ежегодно в течение пяти лет. При этом не более 50 студентов вузов смогут добровольно поступить на курс подготовки офицеров запаса СГО, который будет длиться пять лет.
Как сообщалось, 5 апреля Сейм принял закон о Службе государственной обороны, устанавливающий обязанность прохождения СГО каждым гражданином Латвии мужского пола в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или в течение одного года после окончания вуза, но не позднее достижения 24 лет. При этом добровольно на прохождение СГО могут записаться гражданки Латвии в возрасте от 18 до 27 лет.
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