Если призывников не хватит, то в августе в СГО будут призывать путем жеребьевки

Недавно завершился прием заявок на первый призыв в СГО, а подать в добровольном порядке заявку на второй призыв молодые люди могут до 15 июля 2023 года.

Если за это время необходимое число людей не будет набрано, недостающее количество новобранцев предполагается обеспечить путем случайного отбора.

Если число добровольцев на 11-месячную службу превысит запланированное количество квот, сначала будут призваны те, кто подал заявку первым. Таким образом, чем раньше подана заявка, тем больше шансов попасть в желаемое место службы, заявили в Минобороны.

Перед отбором 10 августа текущего года всем призывникам, квалифицированным для СГО, будет присвоен порядковый номер. Путем случайного отбора из этих порядковых номеров будут выбраны призывники, которые получат повестку для прохождения проверок.