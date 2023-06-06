Видео ⟩ Украина показала, как уничтожает самый современный российский танк

Украинские военные сообщают, что в конце мая разведка заметила с воздуха российский танк Т-90М.

"Было бы грешно оставлять его в рабочем состоянии. Мы решили его уничтожить", - сказала украинская сторона.

Операция по уничтожению танка была довольно напряженной. В первый раз беспилотник сбросил на танк три бомбы. Хотя все бомбы попали в цель, танк был поврежден, но не уничтожен. Поэтому украинские защитники быстро подготовили беспилотник ко второй попытке.

При следующем пролете беспилотник сбросил первый снаряд рядом с танком, а второй, третий и четвертый снаряды попали в цель. В результате взрыва было повреждено и подожжено машинное отделение танка, а также его башня.

На сегодняшний день зафиксировано 20 случаев поражения танков этого типа.

Для российских вооруженных сил это самая современная боевая платформа. Танк является усовершенствованной модернизацией основного боевого танка Т-90.

Т-90М имеет новую башню, отличающуюся от стандартной модели, установленной на танке Т-90. Т-90М также оснащен более мощным двигателем и многоканальной системой наблюдения, которая позволяет использовать оружие в любое время дня и ночи. Кроме того, его главным преимуществом является обмен данными с другими машинами в режиме реального времени.

Танк Т-90М значительно опережает своего предшественника Т-90 по своей боевой эффективности, сохраняя при этом преимущества предыдущей модели.

Контракт на поставку этих танков был подписан 24 августа 2017 года между Министерством обороны Российской Федерации и производителем военной техники - научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод".