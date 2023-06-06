Ремонт превратил улицы Огре в гравийные дороги, это опасно для движения

Водители мотоциклов по понятным причинам возмущены и предупреждают об опасных дорожных условиях, поскольку на гравии сложнее управлять мотоциклом.

"Невыносимо. Окна, сады, машины, абсолютно все в пыли! Нечем дышать!" - Валдис из Огре рассказал о жизни рядом с "отремонтированными" дорогами.

Такой ямочный ремонт - самый дешевый из возможных, считает Виктор Харитонов, независимый эксперт и доктор инженерных наук РТУ. Он видит недостаток работы на улицах Огре, так как лишний щебень уже давно должен был быть собран.

Представители муниципалитета Огре не захотели встретиться с передачей Bez Tabu. В письменном ответе муниципалитет не стал отрицать упущение, но переложил его на плечи обслуживающего дорогу предприятия.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu